FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Chango Monti fueron distinguidos con el Doctorado Honoris Causa

Se inauguró, a sala llena, la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, FIC.UBA, que tendrá lugar hasta el 7 de octubre en distintas sedes de la ciudad de Buenos Aires. Ante un Aula Magna colmada de autoridades de la Universidad de Buenos Aires, artistas, invitados, jurados, representantes de la industria audiovisual, gestores culturales y estudiantes, la UBA otorgó los Doctorados Honoris Causa a Lita Stantic y Félix “Chango” Monti, dos figuras fundamentales del cine argentino.

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La jornada contó con la presencia y participación del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Carlos Venancio; el director general del Festival, Ricardo Alfonsín (h.); la directora institucional, Paula Quattrocchi; y el director artístico, Marcelo Altmark, entre otras autoridades, referentes del ámbito cinematográfico e invitados especiales.

El título de Doctor Honoris Causa es la distinción honorífica de más alta jerarquía que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia y a méritos sobresalientes. Para ser propuesto como candidato a la distinción, el postulante debe acreditar una trayectoria de reconocimiento nacional e internacional en los principales campos de la actividad humana, ya sean académicos, científicos, culturales, profesionales, sociales o políticos. Los criterios para acordar su nombramiento contemplan su reconocida capacidad y honorabilidad, el reconocimiento local, nacional e internacional y una trayectoria sobresaliente.

“Llegar a la cuarta edición del FIC.UBA significa seguir construyendo un espacio que apuesta por el encuentro, la formación y la creación de nuevas oportunidades para quienes hacen cine y para quienes están dando sus primeros pasos. En un contexto en el que las posibilidades de producir y mostrar una obra no siempre están al alcance de todos, el festival busca abrir puertas, generar vínculos y acercar a nuestros estudiantes y a las nuevas generaciones a grandes referentes del cine nacional e internacional”, expresó el director general del FIC.UBA, Ricardo Alfonsín (h.).

Lita Stantic y Félix "Chango" Monti recibieron los Doctorados Honoris Causa.

Homenajes marcados por una "crisis terminal" del cine argentino

“Es un honor recibir esta distinción de la Universidad Pública, donde yo estudié y me recibí cuando pensaba que la única posibilidad de estar cerca del cine era a través de la crítica. En este momento en que está siendo desfinanciada, tenemos que apoyarla. Un país soberano necesita de la universidad pública y es fundamental –dijo Stantic-. Por eso me importan dos cosas: que esta distinción sea acá, en la UBA, y que sea con el Chango Monti”.

Productora, directora y guionista, Lita Stantic cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el cine argentino. A lo largo de su carrera produjo algunas de las películas fundamentales del cine argentino y acompañó el surgimiento de nuevas generaciones de cineastas, entre ellas las de Lucrecia Martel, Pablo Trapero y Adrián Caetano. Entre sus trabajos como productora se encuentran Camila, de María Luisa Bemberg; La ciénaga y La niña santa, de Lucrecia Martel; Un oso rojo, de Adrián Caetano; Tan de repente, de Diego Lerman; y Hamaca paraguaya, de Paz Encina. Como directora realizó Un muro de silencio, estrenada en 1993, película que también produjo y coescribió.

En esta edición del FIC.UBA se proyectará Un muro de silencio, el martes 6 de octubre a las 21 en Cine Cosmos.UBA y el miércoles 7 a las 17 en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, Stantic participará junto a Félix “Chango” Monti del seminario que se realizará el miércoles 7 de octubre a las 11 en la FADU.

"Es difícil transmitir lo que siento dentro mío. Es un honor impensado ante la angustia de un cine que quieren apagar. Hemos atravesado, el cine y yo, muchas crisis, nunca una tan terminal. Pero lo más importante es el momento en el que una cámara comienza a rodar, y lo más triste cuando no se puede hacer. Nos queda muy poco, solamente dar un paso y atravesar este mundo injusto y terrible, y comenzar de vuelta a construir, que es lo que se necesita en el cine, en las universidades y en la calle. Vamos a estar siempre con los brazos en alto para sostener la verdad en un mundo que quieren destruir, y no podrán", dijo Felix "Chango" Monti.

Félix “Chango” Monti es uno de los grandes directores de fotografía del cine argentino. Nacido en La Quiaca en 1938, desarrolló una trayectoria de más de seis décadas y trabajó junto a algunos de los principales realizadores del cine nacional e internacional. Fue responsable de la fotografía de La historia oficial, de Luis Puenzo, y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, las dos únicas películas argentinas ganadoras del Oscar a Mejor Película Internacional. También trabajó junto a María Luisa Bemberg, Fernando Solanas, Lucrecia Martel y numerosos directores de distintas generaciones. Entre sus reconocimientos se encuentra el Premio Konex de Platino en 2011.

El FIC.UBA proyectará Chango, la luz descubre, documental dirigido por Alejandra Martín y Paola Rizzi que recorre la trayectoria y la mirada del reconocido director de fotografía, el viernes 2 de octubre a las 17 en la Facultad de Filosofía y Letras y el martes 6 a las 18 en Cine Arte Cacodelphia.