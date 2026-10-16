Festival Plasma 2026: Juana La Loca encabezará una nueva edición en Niceto Club.

El Festival Plasma prepara su cuarta edición con una apuesta que busca seguir fortaleciendo la escena alternativa local. El próximo 13 de diciembre, Niceto Club será la sede de una noche que reunirá a bandas de distintas generaciones, con Juana La Loca como cabeza de cartel y una programación que combina trayectoria, nuevas búsquedas sonoras y el impulso de la música emergente.

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La llegada al emblemático escenario porteño marca un nuevo paso para el festival, que nació en 2024 con el objetivo de acercar al público a proyectos musicales independientes y generar espacios de encuentro para la cultura alternativa. En esta oportunidad, el line up estará integrado también por Riel, Mis Peores Enemigos, Suéter 7 y Final de Temporada.

El line up completo del Festival Plasma 2026.

Juana La Loca, al frente del Festival Plasma

Con una trayectoria fundamental para entender el rock sónico argentino de los años 90, Juana La Loca será uno de los grandes atractivos de la jornada. La banda alcanzó reconocimiento con canciones como Sábado a la noche y llegó a abrir shows de Oasis, consolidando su lugar dentro de la escena nacional.

En Niceto Club, el grupo adelantará versiones de Subversónica, su nuevo álbum, que cuenta con invitados como Walas y Santiago Motorizado. Su presencia aporta al festival el recorrido de una banda que atravesó distintas etapas del rock argentino y mantiene su vínculo con el público.

Juana La Loca.

El line up completo del Festival Plasma

La programación se completa con cuatro propuestas que representan diferentes caminos dentro de la escena alternativa:

Riel celebrará sus 15 años de carrera con un recorrido que incluye una sesión en KEXP, la reconocida radio estadounidense dedicada a la música alternativa, y giras por Europa y Estados Unidos. El dúo construyó una identidad propia dentro del circuito independiente y sumará su experiencia a la propuesta del festival.

Riel.

Por su parte, Mis Peores Enemigos llega después de un crecimiento sostenido durante los últimos dos años. Considerada una de las revelaciones recientes de la escena, la banda pasó por escenarios como Uniclub, el Konex y Niceto Humboldt, ampliando su público y consolidando su recorrido en vivo.

Mis Peores Enemigos.

Suéter 7 también será parte de la jornada. El grupo participará de la gira estadounidense de Anamanaguchi y Covet, y ya tuvo la oportunidad de abrir el show de Toe en Niceto Club con entradas agotadas.

Suéter 7.

El cierre de la programación estará a cargo de Final de Temporada, una banda que recupera la energía del punk melódico y suma una nueva perspectiva a un line up que cruza influencias, generaciones y estilos.

Final de Temporada.

Un festival que apuesta por la música emergente

Desde su nacimiento en 2024, el Festival Plasma realizó tres ediciones en las que reunió más de 30 propuestas a lo largo de más de 10 noches. Por sus escenarios pasaron artistas y bandas como Juana Rozas, Hestald, Reybruja, Mujercitas Terror, No Me Toques, Homogénea y Piba, entre otros.

La cuarta edición representa un nuevo desafío para el proyecto: desembarcar por primera vez en Niceto Club y ampliar su alcance sin perder de vista su premisa original. La intención es generar un espacio donde convivan artistas con trayectoria y proyectos en pleno crecimiento, con la música como punto de encuentro. El Festival Plasma se realizará el 13 de diciembre y las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta del evento.