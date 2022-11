Music Wins: se confirmaron los sideshows del festival

El festival para los apasionados de la música independiente llega a la Argentina. Las fechas y entradas para los sideshows del Music Wins 2022.

A tan solo unas semanas de la tercera edición Music Wins Festival (10 de diciembre Club Ciudad de Bs As) reveló todos los side shows. Devendra Banhart, Feet Foxes y The Blaze serán los encargados de realizar shows en solitario los días 8, 9 y 11 de diciembre. Todos los shows serán en C Complejo Art Media. Las entradas se encuentran a la venta en www.venti.com.ar.

Devendra Banhart

JUEVES 8 DE DICIEMBRE - C COMPLEJO ART MEDIA - ENTRADAS EN VENTI.COM.AR

Considerado uno de los pioneros de la música folk, Devendra Banhart irrumpió en el ecosistema musical aparentemente de la nada en 2002 con su primer disco, Oh Me Oh My…The Way the Day Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Lovesongs of the Christmas Spirit, un conjunto de grabaciones caseras recopiladas por el líder de Swans, Michael Gira, para su sello Young God. Nacido en Texas pero criado en Caracas, Venezuela, la música siempre fue una pasión para Banhart, y la descubrió de forma tanto mágica como fortuita.

A lo largo de su carrera, Banhart ha adoptado una asombrosa variedad de ideas musicales, desde el folk hasta el blues y la vanguardia. Ensalza al difunto Arthur Russell, un artista implacablemente ecléctico que fue imposible de encasillar en vida, y ha vuelto a poner en el centro de atención a artistas olvidados como la cantante de finales de los 60 Vashti Bunyan, cuyo folk psicodélico siempre fue una referencia para él.

Fleet Foxes

VIERNES 9 DE DICIEMBRE - C COMPLEJO ART MEDIA - ENTRADAS EN PASSLINE.COM

Fleet Foxes una banda indie de Seattle, Estados Unidos, liderada por el cantante y compositor Robin Pecknold. En 2020 lanzaron su cuarto álbum Shore el cual fue elogiado por la prensa y hasta obtuvo una nominación a los Premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa.

The Blaze

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE - C COMPLEJO ART MEDIA - ENTRADAS EN VENTI.COM.AR

El dúo francés llega a nuestro país luego de una gira que los llevó a recorrer gran parte del mundo, donde presentaron su primer álbum Dancehall. Guillaume y Jonathan regresan a los escenarios con un set en vivo. Este año han lanzado los singles “Eyes” y “Dreamer”. Este dúo explosivo presenta un show en vivo donde la música y las visuales son protagonistas creando una conexión especial entre la música y las imágenes

El line up completo del Music Wins 2022

Este año, el festival más querido por la escena independiente argentina ya es una realidad y está a la vuelta de la esquina. Music Wins Festival 2022 contará con un line-up de lujo donde figuran Metronomy, Chet Faker y The Blaze como atracciones principales. Devendra Banhart, The Magnetic Fields, Alvvays, !!! (Chk Chk Chk) y Crumb completan el cartel internacional. El line up se completa con lo mejor de la escena nacional, y se suman al cartel bandas nacionales de la talla de Zoe Gotusso, NAFTA, Mi Amigo Invencible, Silvestre y La Naranja, El Zar y muchas más.