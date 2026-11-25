Fernando Rossini, Simón Marziali y Daniel Chappet: “La canción es una herramienta política”

Tres recorridos singulares de la música popular argentina convergen en una misma trama sonora. El tucumano Fernando Rossini, el guitarrista y compositor mendocino Simón Marziali y el armoniquista bonaerense Daniel Chappet presentan en sociedad Trama, su primer trabajo discográfico como trío, este viernes 27 de noviembre a las 21 en la sala Hasta Trilce (Maza 177, CABA).

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Lejos de funcionar como una mera suma de individualidades con oficio, el proyecto nació de la necesidad de construir un lenguaje orgánico y compartido, donde cada instrumento respira al servicio de la canción. En ese cruce particular —que enlaza el canto expresivo de Rossini, la guitarra de siete cuerdas y los arreglos de Marziali, y el fraseo de la armónica de Chappet, nutrida tanto por el folclore como por el tango y el jazz— el grupo encuentra una identidad cálida y profundamente arraigada en el territorio.

Fernando Rossini, Simón Marziali y Daniel Chappet presentan Trama.

El repertorio del álbum, grabado y producido por Juan “Ponche” Abraham en La Plata, funciona como una bitácora afectiva y estética. Uno de sus pilares fundamentales es el rescate y la relectura actual de la obra del recordado Jorge Marziali, abordada a través de tonadas, zambas, milongas y chacareras que incluyen piezas escritas junto a referentes como Raúl Carnota y Marita Londra. Pero el mapa de TRAMA también se expande hacia el presente de la canción popular con obras inéditas y poco transitadas de autores contemporáneos como José Luis Aguirre, Topo Encinar, Néstor Soria y Javier Caminos, junto a firmas imprescindibles como Teresa Parodi y Silvio Rodríguez.

Con el respaldo de giras y escenarios recorridos en Argentina, Latinoamérica y Europa, Rossini, Marziali y Chappet llegan ahora a la sala del barrio de Almagro para defender en vivo un debut que honra su título: un tejido fino donde distintas generaciones de creadores dialogan sin solemnidad, apostando por la escucha atenta y la emoción directa. El Destape fue a buscar las miradas de Fernando Rossini, Simón Marziali y Daniel Chappet , de cara del concierto que protagonizarán en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires.

Entrevista a Fernando Rossini, Simón Marziali y Daniel Chappet

Tres recorridos muy marcados —el canto, la guitarra y la dirección coral, y una armónica con raíces en el jazz y el tango— confluyen en este proyecto. ¿Cómo fue el momento en que vieron que esa combinación instrumental tenía un lenguaje propio y merecía convertirse en un trío estable?

- Fernando Rossini: La formación trío como tal se fue afianzando con el tiempo. No fue algo pactado desde el principio y eso fue lo interesante. Hace 6 años lo convoqué a Simón para que me acompañe en mi proyecto solista, al poco tiempo se lo propuse a Daniel también. Y con el correr de los años, los viajes, el armado y la investigación del repertorio fuimos amalgamando el concepto, la sonoridad y las personalidades también. Al fin y al cabo somos tres solistas compartiendo un proyecto en común, y eso es un aprendizaje constante.

La obra de Jorge Marziali es uno de los pilares fundamentales de Trama. Cuando abordan tonadas, zambas o milongas suyas, ¿cómo hacen para dialogar con ese legado desde un lugar propio y actual?

- Simón Marziali: Con la obra de Jorge Marziali trabajamos a partir del análisis de la poesía y de la música con la finalidad de aportar nuestra forma de decir, de tocar y de entender su música. También hemos hecho un trabajo de conocer el repertorio inédito de Jorge y eso nos da libertad para hacer nuestra versión. Desde lo instrumental tratamos de resaltar los elementos pertinentes de cada canción y desde el canto buscamos aportar un desarrollo a dúo que potencie el sentido del texto y de la melodía, atendiendo a la particularidad de cada obra.

Hablan de Trama como un cruce entre distintas generaciones de autores y, a la vez, como el trenzado de sus propios instrumentos. Si tuvieran que definir cuál es el hilo conductor emocional que une a todos los temas del disco, ¿cuál dirían que es?

- SM: Creemos que hay un hilo musical y compositivo que se fue formando a lo largo de la historia en nuestro país, con compositores que aportaron su obra para ir conformando lo que podemos llamar "canción de raíz folklórica argentina". Partiendo desde el folklore más antiguo y tradicional, hubieron compositores/as que buscaron una renovación del repertorio desde las raíces de cada región, aportando su color y su sonido para la construcción de un mapa musical argentino, que además del paisaje, tenga en cuenta al hombre, la mujer y la complejidad del mundo moderno y posmoderno que habitamos hoy. Ejemplos de ello son el movimiento del Nuevo Cancionero, o la MPA más cerca en el tiempo. Éstas obras tienen en común un fuerte contenido social que busca hablar siempre en "plural" sin caer en el "panfleto" o la "protesta", y un lenguaje musical foklórico argentino (con todo el mestizaje que eso ya trae), mezclado ya con otros lenguajes del continente y del mundo.

En la lista convivieron clásicos de referentes como Teresa Parodi, Raúl Carnota o Silvio Rodríguez con canciones inéditas o menos transitadas de autores contemporáneos como José Luis Aguirre o Topo Encinar. ¿Qué tiene que tener una canción para que el trío sienta la necesidad de hacerla suya?

- FR: Hay varios factores tanto en letra como en música en la cual nos conmueven de alguna manera para poder elegirlas. Es un trabajo de investigación muy específico y detallado para que toda canción tenga un motivo por el cual estar ahí. Desde las variedades de género hasta el contenido específico de las letras. Todo tiene un porqué, y vamos negociando entre nosotros con nuestros gustos y nuestras intenciones. La comodidad y la representatividad de las canciones con cada uno de nosotros es fundamental. Es necesario para que podamos trabajar cómodos.

La guitarra de siete cuerdas y la armónica no son la base armónica y melódica más convencional del folklore tradicional. ¿Qué texturas y qué libertades rítmicas les permiten estos instrumentos a la hora de abordar géneros tan arraigados como la chacarera o la tonada?

- Daniel Chappet: El aporte principal está en lo tímbrico. El folclore tiene una identidad muy definida en lo rítmico, armónico y melódico, construida a lo largo del tiempo. Lo que estos instrumentos pueden llegar a aportar es una nueva paleta de colores, otras texturas y una sonoridad particular para abordar esos géneros.

Algunos de los temas —como 'Así hablaba Don Jauretche' o 'Hombre de los jornales'— tienen una fuerte impronta poética y social. ¿Sienten que el repertorio folklórico y latinoamericano sigue funcionando como una trinchera para pensar el presente?

-FR: Ahora más que nunca. La canción es una herramienta política y la tomamos como tal. El disco y el concierto está armado en función de esa línea y de poder abarcar ideológicamente todo lo que nos interesa decir.

El viernes 27 presentan oficialmente el disco en un espacio muy querido de la escena porteña. ¿Qué se va a encontrar el público esa noche que vaya más allá de la reproducción fiel de las nueve canciones de Trama?

-DC: El 27 es un momento muy importante para nosotros. Son prácticamente 5 años de trabajo, de una búsqueda en lo musical, pero también en lo humano. Y bueno, ahí nos van a encontrar felices de compartir una vez más. De compartir las amistades y el vino, de ser 'todos cómplices de estas músicas'. Nos van a encontrar festejando y abiertos a compartir esa alegría.