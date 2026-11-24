El festival La Porteña confirmó tres incorporaciones centrales para su segunda edición, que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu y Sele Vera y Los Pampas se suman como cabezas de grilla de una jornada que buscará superar los 10.000 asistentes convocados en 2025, proyectando alcanzar las 12.000 personas.

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Con trayectorias y estilos diversos, estos tres artistas reflejan distintas vertientes y generaciones de la música popular argentina. La programación articula la vigencia histórica de uno de los conjuntos más emblemáticos de Santiago del Estero y la impronta de raíz del Dúo Coplanacu con la renovación generacional que encabezan Sele Vera y Los Pampas desde su identidad patagónica.

Estas figuras se integran a una cartelera que contará con más de quince artistas distribuidos en dos escenarios, entre los nombres ya confirmados destacan Christian Herrera, referente del Chaco salteño; Juan Fuentes, exintegrante de Los Huayra en su etapa solista; Flor Paz; y Radamel, joven exponente de la chacarera oriundo de Suncho Corral. La grilla se completa con la propuesta festiva de Los Tordos, la fusión de folklore y cumbia de Sotreta y el cierre tropical a cargo de Karina "La Princesita".

Más allá de los recitales en vivo, el evento ofrecerá una experiencia cultural integral alrededor de las tradiciones argentinas. El predio contará con un paseo de artesanos y un sector matero coordinado por Expo Mate, además de clases de danzas folklóricas, gastronomía típica, juegos camperos y presentaciones sorpresa pensadas para el público general.

El festival folklórico que llega a Corrientes

La 60° Fiesta Nacional del Folklore Correntino se desarrollará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre en el anfiteatro Genaro Berón de Astrada, ubicado en la Plaza Colón de Santo Tomé, con entrada libre y gratuita. Los detalles de esta histórica edición fueron anunciados oficialmente por autoridades municipales y del Ejecutivo de Corrientes durante un acto realizado en el Salón Verde de la Casa de Gobierno provincial.

Bajo el lema "Custodios del Primer Sapucay", la celebración adquiere este año una relevancia institucional particular tras haber obtenido el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional. La distinción fue otorgada en septiembre pasado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).