Julieta Raponi en Fe de ratas, los viernes en Fundación Cazadores.

Una silla que se apoya en un tubo de acero cromado y da la sensación de flotar en el aire. Así está Nina después del accidente: sostenida por muy poco. El cuerpo de Julieta se retuerce y, lentamente, se suelta.

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Fe de ratas, dirigida por Delfina Kavulakian, está basada en Isla de los Estados, la primera novela de Natalie Dzigciot, publicada por la editorial Promesa. Nina tenía una vida en orden: un trabajo en blanco, un novio, padres y amigos. Después de un accidente, que la obra nunca termina de explicar, decide irse sola a Nueva York, la ciudad donde nació. Allí, se reencuentra con su infancia, pero también con un presente de nuevos amigos, amantes y deseos que nunca se había animado a explorar. Volver a una ciudad conocida no significa necesariamente volver a sentirse en casa.

El accidente alteró la relación de Nina con su cuerpo y con el mundo que conocía. En esta obra, la discapacidad se convierte en una larga coreografía, la neurosis tiene forma de rata y las ganas de vivir hacen el resto.

Un cuerpo que se transforma

No hay silla de ruedas en escena. Julieta Raponi se contorsiona para representar las extremidades afectadas. Agarra sus rodillas pesadas y las manipula de manera tosca. Pero cuando el monólogo se abre al humor negro, los encuentros y las anécdotas osadas de la adolescencia, ese cuerpo se transforma. Lo que antes parecía un esfuerzo se vuelve liviano y la sensualidad gana espacio. El deseo modifica la manera en que Nina habita ahora su nuevo cuerpo.

Julieta Raponi, protagonista de Fe de ratas

La rata, una voz interior

Delfina Kavulakian, además de dirigir la obra, se convierte en una rata. Su presencia encarna las voces mentales de Nina. Primero es la madre, que le da indicaciones sobre qué tomar si tiene dolor; después, su propia neurosis, que la corrige y la juzga y, al mismo tiempo, la acompaña. Nina la necesita, incluso cuando esa voz la atormenta. La rata se convierte en una interlocutora permanente, una compañía tan incómoda como necesaria. En un momento incluso baila, y la sala respira.

Deseo y discapacidad

Desde el prejuicio, la intimidad de un cuerpo con discapacidad puede reducirse a pura gestión burocrática, a la economía del movimiento. En Fe de ratas, lo físico no es un límite. Nina habita el deseo sexual y se lanza a citas con hombres. Sin embargo, no se trata de un deseo libre de la mirada ajena, de la mirada validadora. “Me pinté como un atardecer para ver el atardecer: rubor fucsia y sombra amarilla. Quiero ser una verdad brillante y obvia como el sol”, dice Nina en un momento. La protagonista no quiere pasar inadvertida. Quiere ser mirada.

La obra propone pensar la discapacidad no como un drama, sino como una forma diferente de habitar y vivir el cuerpo. El humor es el recurso que encuentra Nina para reconstruirse y volver a conectar con los otros. También para lanzarse a la aventura de estar sola y descubrir, al mismo tiempo, que la soledad le queda grande.

¿Quién no quiso alguna vez una excusa para empezar de nuevo en otro lado? Sobre todo si ese lugar es familiar, pero una ya no es la misma o todavía no sabe bien quién es.

Julieta Raponi, Natalie Dzigciot y Delfina Kavulakian: actriz, autora y directora de Fe de ratas.

Ficha de Fe de ratas