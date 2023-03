Conmoción: murió un actor de John Wick 4 a pocos días para el estreno

El reconocido actor murió a los 60 años y solo a una semana para el estreno de la película que concluiría la saga de acción John Wick.

El actor Lance Reddick, que participó en las series The Wire, Fringe y la saga de películas John Wick, fue encontrado sin vida hoy en su casa de Studio City, Los Ángeles, informaron medios estadounidenses. Según publicaron The Hollywood Reporter y TMZ, al momento se desconocen las causas del deceso del intérprete de 60 años.

Hasta el momento de su muerte Lance se encontraba en plena promoción de John Wick: capítulo 4, cinta que se estrena en Argentina el jueves 23 de marzo y que lo tenía en el personaje de Charon, el conserje del hotel en el centro clandestino criminal de Nueva York. La película ya está cosechando muy buenas críticas de la prensa local e internacional al punto de considerarla una de las mejores aventuras de la saga del sicario encarnado por Keanu Reeves.

Tras dos décadas en la actuación en cine y televisión, que incluyó su participación en la serie de ciencia ficción Fringe, Reddick saltó a la fama con su interpretación del complejo teniente Cedric Daniels en The Wire. Previo a ello, había estado en el elenco de Lost.

Nacido en Maryland, Reddick estudió originalmente en la Escuela de Música Eastman de la Universidad de Rochester en Nueva York, donde recibió su licenciatura, y años más tarde aterrizó en la Escuela de Drama de Yalem donde tuvo una especialidad en teatro. Debutó en la industria en un rol menor en New York Undercover (1996) en la pantalla chica y dos años después saltó al cine con Witness to the Mob.

John Wick 4: qué dicen las primeras críticas de la película con Keanu Reeves

John Wick: Capítulo 4, la nueva entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves, llegará a los cines el próximo 23 de marzo de 2023. Dirigido por Chad Stahelski, el filme volverá a estar cargado de disparos y brutales y sangrientos enfrentamientos cuerpo a cuerpo mientras el carismático sicario retirado, apodado Baba Yagá, se prepara para la pelea final contra el Marqués de Gramont de Bill Skarsgard. Varios periodistas estadounidenses tuvieron la oportunidad de ver ya la película secuela de John Wick: Capítulo 3 - Parabellum, y, salvo contadas excepciones, la aclamación de la crítica es prácticamente unánime.

Todos coinciden en que las tres horas de duración de la "salvaje", "épica" y "gloriosa" entrega no se hacen largas gracias a la acción que empapa todo el metraje de la cinta y que está "perfectamente ejecutado". "#JohnWickChapter4 es jodidamente increíble. Literalmente tuve que recoger mi mandíbula del suelo con algunas de las escenas más locas y originales. No están preparados para lo que hace Keanu con su escopeta de aliento de dragón. Qué ganas de verla de nuevo", manifestó Steve Weintraub, de Collider, quien también destacó el rol en la cinta del actor y experto en artes marciales Donnie Yen.

"Es una epopeya con un ritmo inteligente y que nunca deja que la acción te agote. Gran elenco de recién llegados a la saga, pero Donnie Yen es el MVP", destacó Eric Eisenberg, crítico de CinemaBlend, que opinó que las tres horas de duración de John Wick están bien invertidas. "ENORME. Una epopeya de acción ingeniosa, brutal y con estilo que obliga a Keanu Reeves a esforzarse más que antes, y con momentos que serán comentados por los fans", opinó Ian Sandwell, editor de Digital Spy. A Katie Walsh, de Los Angeles Times, tampoco se le hicieron largas la tres horas de metraje y elogió a Dan Laustsen, director de fotografía.