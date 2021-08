Murió Ed Asner, quien fue el entrañable Carl Fredricksen en Up

Conocido por sus papeles en cientos de series y ganador de siete premios Emmy cinco de ellos por su interpretación de Lou Grant en la serie que derivó de El show de Mary Tyler Moore, Ed Asner murió a los 91 años rodeado por su familia,

Ed Asner junto a Carl Fredricksen, su entrañable personaje en Up (2009).

El actor estadounidense Ed Asner, una leyenda de la televisión de su país, quien a lo largo de su extensa trayectoria obtuvo siete premios Emmy, murió a los 91 años rodeado por su familia, según informó su representante.

Activista y filántropo, Asner, expresidente del Screen Actors Guild, es conocido por interpretar a Lou Grant en The Mary Tyler Moore Show y su serie derivada Lou Grant; además prestó su voz al protagonista, Carl Fredricksen, en la película de Pixar, ganadora del Oscar, Up. “Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Buenas noches papá. Te amamos”., manifestó la familia del actor en las redes sociales.

Asner era el intérprete masculino más premiado en la historia de los Emmy con siete victorias, cinco de ellas por interpretar a Lou Grant; también fue nominado 11 veces a los Globos de Oro, ganando cinco. A lo largo de su vida brilló además como protagonista de El rico y el pobre (1976), y en Raices (1977), donde hizo un papel secundario.

Hijo de inmigrantes, Asner dio sus primeros pasos como intérprete en diversos programas de radio, luego, en la Universidad de Chicago participó en distintas producciones teatrales. Tras una pausa por el servicio militar, volvió a Chicago y fue uno de los fundadores del Playwrights Theatre Club; luego se mudó a Nueva York, donde siguió su trayectoria teatral, y posteriormente a Los Ángeles, donde inició su carrera televisiva.

Asner tuvo su gran oportunidad en 1970, en la popular serie El show de Mary Tyler Moore, donde interpretó a Lou Grant, jefe de una cadena de televisión local; ganó tres premios Emmy (1971, 1972 y 1975) y el personaje resultó tan popular que derivó en otra serie con la que obtuvo dos premios Emmy más, en 1978 y 1980.

Fue elegido presidente de la Screen Actors Guild (SAG) en 1981 y utilizó su puesto, que ocupó hasta 1985, como una forma de expresar sus opiniones políticas. Su agenda más pública fue su lucha para obstaculizar la participación del gobierno de Estados Unidos en Centroamérica, particularmente en El Salvador. Su actividad política coincidió con la cancelación de Lou Grant, su carrera en televisión siguió durante los 80 y 90, y tiempos en los que realizó trabajos como actor de doblaje en series y películas de animación.