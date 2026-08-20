¡FAH! vuelve al Rojas: tres días para celebrar la historieta con entrada gratuita.

La historieta tendrá nuevamente un espacio propio en Buenos Aires. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, el Centro Cultural Rojas se convertirá en punto de encuentro para lectores, autores, ilustradores y editoriales durante la tercera edición del Festival Argentino de Historieta ¡FAH!, una propuesta con entrada libre y gratuita que busca reunir en un mismo lugar distintas generaciones, estilos y formas de entender el género.

Organizado por la Comisión de Historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas, el festival contará con la participación de más de 40 sellos de todo el país y una programación que irá más allá de la tradicional feria editorial. Durante tres jornadas habrá charlas, talleres, espectáculos, actividades para chicos y grandes y proyecciones cinematográficas, con propuestas pensadas tanto para quienes ya conocen el mundo de la historieta como para quienes se acercan por primera vez.

La feria editorial y de autopublicaciones será uno de los ejes centrales del festival. Participarán más de 40 sellos, entre ellos Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Libros del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Pictus, Loco Rabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas Nueces, Distrito Comix y Fondo de Cultura Económica, entre otros.

La variedad de editoriales permitirá recorrer diferentes géneros, estilos y formatos, desde historieta de autor y novelas gráficas hasta publicaciones infantiles, humor gráfico y propuestas de autopublicación.Cuándo y dónde es el Festival Argentino de Historieta

Cuándo y dónde se realiza el Festival Argentino de Historieta

El ¡FAH! se realizará en el Centro Cultural Rojas, ubicado en Avenida Corrientes 2038, Ciudad de Buenos Aires. La apertura será el viernes 4 de septiembre a las 17.30, mientras que el sábado 5 y el domingo 6 las actividades se desarrollarán de 14 a 21. La entrada será libre y gratuita durante las tres jornadas.

Uno de los principales objetivos de esta edición es mostrar la diversidad que existe dentro de la historieta argentina y generar un espacio de intercambio entre autores, lectores, editores y público general. Por eso, la programación reúne desde propuestas vinculadas al humor gráfico y la historieta infantil hasta experiencias que cruzan el género con la música, el teatro, los títeres y el cine.

Charlas, talleres y actividades para todas las edades

La programación propone distintas maneras de acercarse a la historieta. Entre las actividades destacadas estará la charla “Chamamé: un recorrido entre música e historietas por la historia del género”, que contará con la participación de Óscar Zárate y buscará explorar los cruces entre la narrativa gráfica y la música popular.

También habrá un conversatorio sobre humor gráfico feminista con la participación de la viñetista española Flavita Banana, una de las invitadas internacionales de esta edición.

¡FAH! vuelve al Rojas: tres días para celebrar la historieta con entrada gratuita.

Para los más chicos, el historietista Chanti ofrecerá un taller especialmente pensado para público infantil. La propuesta se suma a otras actividades interactivas que buscan que el festival no sea solamente un espacio para mirar o comprar historietas, sino también para experimentar con sus lenguajes.

Una película, homenaje a René Goscinny y más propuestas

El cine también tendrá su lugar dentro del ¡FAH!. En el marco de la programación se proyectará “Asterix y Obelix: Misión Cleopatra”, en conmemoración del centenario del nacimiento de René Goscinny, uno de los grandes nombres de la historieta franco-belga y guionista de Astérix. La inclusión de películas, talleres y espectáculos responde a una de las características centrales del festival: pensar la historieta no como una disciplina aislada, sino como un lenguaje capaz de dialogar con otras expresiones artísticas.

De esta manera, la tercera edición del ¡FAH! vuelve a poner el foco en la historieta como una forma de expresión cultural amplia y diversa, con espacio para autores consagrados, nuevas voces, editoriales independientes, lectores especializados y también para quienes simplemente tienen curiosidad por descubrir qué se está produciendo actualmente en el país.

Durante tres días, el Rojas será así un punto de encuentro para recorrer libros, conocer autores, participar de actividades y acercarse a una disciplina que, lejos de limitarse al papel, continúa expandiendo sus fronteras y encontrando nuevos lectores.