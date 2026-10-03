Sin etiquetas ni prejuicios: Poser prepara su debut en vivo con un sonido potente

Poser se prepara para su primer show en Strummer Bar (Foto: gentileza prensa).

En un panorama musical muchas veces atomizado por la inmediatez y encasillado en modas pasajeras, Poser emerge como una declaración de principios. La agrupación argentina, gestada hacia fines de 2024 por músicos criados al calor del rock, el metal y la cultura pop de los '80, propone un cruce sonoro libre de ataduras y purismos.

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Tras un intenso año de trabajo puertas adentro, el grupo viene desandando el camino hacia su álbum debut mediante una serie de lanzamientos en plataformas. El más reciente, Conejo Blanco, condensa la versatilidad de la banda: guitarras distorsionadas, un groove bailable e influencias que van desde el pop ochentero hasta el metal industrial.

En diálogo con El Destape, Matías Munighini -guitarrista de la formación junto a Leonardo López, la vocalista Aldana Salinas, el baterista Nicolás Polo y el bajista Gabriel "Papu" Nardone- recordó los inicios del proyecto: "Tengo ganas de armar algo, no puedo estar sin tocar", le confesó a Leonardo en un viaje, disparando una sociedad que en cuestión de minutos ya tenía bases firmes.

Sobre el origen del nombre, el músico reflexionó de forma contundente: "Para un metalero nosotros seríamos unos posers totales. Un día el Papu dijo 'tengo un nombre que puede estar bueno' y me encantó porque define el concepto en el que estamos laburando nosotros, que es no tener ninguna etiqueta".

Lejos de la vertiginosidad habitual de salir a tocar sin material firme, la banda optó por una dinámica de laboratorio, ensayando durante un año, grabando ocho canciones autoproducidas y realizando piezas audiovisuales antes de subirse a las tablas. "Lo nuestro fue no salir a tocar hasta no tener las canciones en las plataformas y que la gente las pueda escuchar, porque si no ¿qué van a ir a ver?", sintetizó Munighini, remarcando la intención de ofrecer un show integral que incluirá proyecciones y una puesta estética muy cuidada.

Cómo conseguir las entradas para el show debut de Poser

La cita para el esperado debut sobre los escenarios será el sábado 17 de octubre a las 20:00 hs en Strummer Bar. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles para la venta a través del portal de TicketHoy.