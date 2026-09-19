Eterna Inocencia celebra los 25 años de "A los que se han apagado" en el Teatro Flores

Eterna Inocencia, uno de los pilares fundamentales del hardcore punk latinoamericano, se prepara para revivir una obra clave de su historia. La banda celebrará los 25 años de A los que se han apagado, un disco emblema de la escena independiente, con un show imperdible que repasará todas las canciones del álbum y la presencia de la agrupación chilena Tenemos Explosivos como invitada de honor.

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A un cuarto de siglo de su lanzamiento, las canciones de A los que se han apagado mantienen intactas su fuerza, su sensibilidad y un claro compromiso con la autogestión y la realidad social. Los festejos ya comenzaron en septiembre con el lanzamiento digital de la canción y el videoclip de Le pertenezco a tus ojos, además de la ansiada edición del álbum en vinilo.

Esta fecha en Buenos Aires encuentra al quinteto -integrado por Guillermo Mármol (voz), Roy Ota (guitarra), Alejandro Navajas (bajo), Tomás Portela (guitarra) y Germán Rodríguez (batería)- atravesando un momento de plenitud. Luego de un 2025 cargado de celebraciones por sus 30 años de trayectoria ininterrumpida -con fechas agotadas en C Art Media y en el Teatro Caupolicán de Chile-, el grupo encaró un 2026 sin descanso: abrió el año en el Festival Nuevo Día, compartió escenario con Bad Religion y realizó giras por México, Costa Rica y Brasil.

¿Dónde y cómo comprar las entradas para el show?

El recital principal se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 19 hs en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA).

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital Passline (disponibles aquí). Para quienes prefieran la compra presencial en puntos físicos, se pueden adquirir en los locales de Locuras (Morón), Mala Difusión (CABA), Xennon (Quilmes), Fade to Black (Bond Street), Liverpol (Belgrano) y XElCambio (Parque Patricios).

Las fechas y lugares de la gira aniversario

La presentación porteña se enmarca en un tour con el que la banda recorrerá distintos puntos de la Argentina y del país vecino: