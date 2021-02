News of the World: hay mejores westerns para revisitar

Netflix estrenó "News of the World", el nuevo western protagonizado por Tom Hanks.

Una pena. Así es la primera construcción calificativa que salió de la boca de quien escribe al término de "News of the World", el nuevo western de Tom Hanks con estreno directo en Netflix. El oscarizado actor ofrece una de sus interpretaciones más ajustadas en un rol que no termina de sentarle bien. Las imponentes locaciones en donde sucede la acción no compensan el hecho de estar ante una historia con carga demasiado solemne y enternecedora. Un drama apenas correcto pero injustificadamente lento.

Cinco años después del final de la Guerra Civil, el Capitán Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), un veterano de tres guerras, se muda de pueblo en pueblo como narrador de noticias, gloriosas peleas, devastadoras catástrofes y apasionantes aventuras de ciudades y territorios lejanos. En las llanuras de Texas, se cruza con Johanna (Helena Zengel), una niña de 10 años acogida por el pueblo Kiowa. Luego de leer una nota que indica que ha quedado huérfana y en un intento por devolverla a quienes la adoptaron como parte de su familia, Jefferson Kyle Kidd emprende un viaje hacia el crudo desierto, lleno de peligros de la naturaleza y amenazas humanas.

Si hay algo en lo que Tom Hanks se luce es en la composición de personajes nobles, fácilmente queribles. Acá repite su fórmula "roba corazones" con la misma efectividad. Claro que el tinte de western y las escenas de duelos lo obligan a ponerse una coraza de hombre duro característica del cine de pistoleros. Y en la práctica no resulta tan creíble. A Hanks lo vencen las emociones que hacen al espectador decir cosas como "mirá que buen tipo, che". Porque, en síntesis, edificó una carrera con papeles de este tinte.

Las intenciones que persigue la propuesta de Paul Greengrass son nobles pero en la amplia y rica gama de largometrajes que ofrece el género western "News of the World" no es más que una cucharada de algo que podría haber sido rico si le hubiesen agregado un poco más de sal. Muy difícil de recomendar.

News of the World

Nuestra opinión: Regular.

Dirección: Paul Greengrass.

Elenco: Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel, Michael Angelo Covino, Fred Hechinger, Thomas Francis Murphy y Bill Camp.

Disponible en Netflix desde el 10 de febrero.