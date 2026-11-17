La historia de Elizabeth Holmes parecía ser la de una joven emprendedora que conquistó Sillicon Valley, una compañía valuada en miles de millones de dólares, pero terminó convertida en uno de los mayores escándalos empresariales de las últimas décadas. La película You Can See Everything propone un recorrido por las preguntas que aún quedan por responder en torno al fraude histórico.

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Dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el documental parte de una situación excepcional: 34 días antes de ingresar en prisión, Holmes permitió que un equipo de filmación registrara su vida cotidiana junto a su pareja, Billy Evans, y sus hijos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una mujer condenada por fraude termina convirtiéndose en una experiencia cinematográfica que cuestiona las apariencias, la credibilidad y los límites entre realidad y representación.

Para entender la historia hay que volver a Theranos, la empresa fundada por Holmes en 2003. Su propuesta parecía revolucionaria: realizar cientos de análisis clínicos utilizando apenas unas gotas de sangre, evitando los procedimientos tradicionales y reduciendo costos y tiempos de espera. La compañía llegó a alcanzar una valoración cercana a los 9.000 millones de dólares y consiguió atraer a inversores de enorme influencia.

El problema era que la tecnología no funcionaba como se anunciaba. Las investigaciones periodísticas, especialmente las publicadas por The Wall Street Journal, expusieron irregularidades y cuestionaron la confiabilidad de los resultados. La compañía terminó desmoronándose y sus promesas quedaron bajo la lupa de la Justicia.

Holmes fue declarada culpable en 2022 de cuatro cargos vinculados al fraude contra inversores. En noviembre de ese año recibió una condena de 11 años y tres meses de prisión, que comenzó a cumplir en mayo de 2023. Su exsocio y antiguo compañero sentimental, Ramesh "Sunny" Balwani, también fue condenado por su participación en el fraude. La película llegará a los cines argentinos este jueves 19 de noviembre.

Qué dijo la crítica sobre la película

La recepción internacional ha sido extraordinariamente positiva. En Rotten Tomatoes, el documental de tres horas de duración registra un 97% de aprobación de la crítica y un 95% del público, según los datos consultados en noviembre de 2026. Medios como The Guardian, Variety y Screen Daily destacaron su originalidad, su capacidad para generar incomodidad y la manera en que convierte una investigación sobre el fraude en una reflexión sobre la verdad.