I Play Rocky, la película de Peter Farrelly sobre la historia real detrás de Rocky, llega a los cines este jueves y propone una mirada distinta sobre la obra maestra escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. Qué es verdad y qué es ficción en el largometraje que aborda el camino de sacrificio de un entonces desconocido Stallone tratando de hacerse un lugar en Hollywood.

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La película sigue a Sylvester Stallone (Anthony Ippolito), un actor fracasado que escribe la historia definitiva de un perdedor y debe luchar por su oportunidad de interpretar el papel de su vida: Rocky Balboa. Pero su camino hasta la gloria no fue nada sencillo y durante el recorrido sufrió embates que hicieron temblar sus sueños de triunfo.

Verdad: Stallone filmó una película porno para sobrevivir

I Play Rocky comienza con un joven Stallone enfrentando duros problemas económicos en los inicios de su carrera. A un paso de ser desalojado de su departamento por no pagar el alquiler, el actor accedió a actuar en una película porno softcore. Se trata de The Party at Kitty and Stud's, estrenada originalmente en 1970 (seis años antes del éxito de Rocky).

Verdad: Stallone durmió en la calle

Aquejado por los problemas económicos, Stallone es desalojado de su habitación por no poder pagar el alquiler y termina durmiendo en las frías calles de Nueva York. En la intemperie adopta a Butkus, un perro que lo acompaña durante toda su vida.

Ficción: la historia que inspiró Rocky

Aunque I Play Rocky da a entender que el actor crea el guión de Rocky usando como inspiración la emblemática pelea entre el campeón Muhammad Ali y Chuck Wepner, un boxeador desconocido que todos vaticinaban que perdería por nocaut antes de completar tres rounds, el mismo Stallone remarcó que la película nació a partir de su admiración por el peleador Rocky Marciano.

Verdad: Stallone debió vender a su perro Butkus

En una de las escenas más tristes de I Play Rocky, Sylvester Stallone vende a su perro Butkus por 40 dólares para alimentarse, mientras luchaba por triunfar en Hollywood a pesar de sus penurias económicas. Pero tal como cuenta la película más adelante, el actor logró recuperar a su can una vez que estabilizó su situación.

Verdad: rechazó una fortuna

Los productores que se vieron tentados por el guión de Rocky no querían a Sylvester Stallone, un desconocido en la industria, para el protagónico. A pesar de ofrecerle una cuantiosa suma de dinero a cambio del guión, el actor se mantuvo firme en su decisión de protagonizar la película y rechazó toda cifra propuesta.