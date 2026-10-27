A 10 años de su estreno, vuelve al cine el fenómeno coreano protagonizado por una estrella de El juego del calamar

Diez años después de su estreno, Estación Zombie (Train to Busan), la película que redefinió el cine de zombies y abrió las puertas del mundo al terror coreano, regresa a la pantalla grande en una versión 4K remasterizada este jueves 29 de octubre.

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Dirigida por Yeon Sang-ho y protagonizada por Gong Yoo (El juego del calamar, Goblin), Ma Dong-seok (conocido en Hollywood como Don Lee, de Eternals y The Roundup), Jung Yu-mi y la joven Kim Su-an, esta odisea de supervivencia que recaudó $93.5 millones en taquilla mundial y acumuló 36 premios internacionales vuelve para que una nueva generación descubra -y los fans revivan- el thriller que muchos consideran el mejor film de zombies de la década.

La trama es simple y letal: un virus mortal se propaga por Corea del Sur transformando a la población en criaturas violentas e imparables. En un tren de alta velocidad que viaja de Seúl a Busan, un grupo de pasajeros deberá luchar por sobrevivir mientras el contagio avanza vagón tras vagón. En un espacio cerrado y sin escapatoria, la humanidad será puesta al límite.

Por qué Estación Zombie fue un éxito en Corea del Sur y en todo el mundo

Lo que distingue a Estación Zombie no son solo los zombies rápidos y violentos, sino la profundidad de sus personajes: un padre workaholic que intenta reconectar con su hija, un matrimonio esperando un hijo, un grupo de estudiantes, un hombre sin hogar marginado por la sociedad. Cada uno enfrenta el colapso de la civilización a su manera, revelando lo mejor y lo peor de la naturaleza humana.

La nueva versión 4K remasterizada aprovecha la tecnología de sonido Dolby Atmos y Dolby Surround 7.1 para sumergir al espectador en el caos del tren KTX. Cada zombie que aparece en la película, cada grito desesperado, cada golpe cuerpo a cuerpo cobra nueva vida con una restauración visual superior que mantiene la crudeza del original pero con una claridad impactante.