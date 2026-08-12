Qué entrenamiento debió hacer Matt Damon para grabar "La Odisea", la película de gran éxito

El actor Matt Damon ha vuelto a asumir un reto de gran impacto al ponerse al frente de La Odisea, la producción cinematográfica dirigida por Christopher Nolan. Encarnar a un legendario héroe griego exigió que el intérprete ajustara no solo su caracterización, sino también su complexión para reflejar a un guerrero curtido por años de combate y supervivencia. Lejos de buscar un aspecto inflado e irreal, el objetivo de la producción fue moldear una figura atlética, resistente y fiel al contexto histórico del poema épico.

El entrenamiento y la alimentación de Matt Damon

Para lograr la apariencia deseada para el personaje, Damon trabajó codo a codo con el preparador físico Gabe Stump. El reto central no consistió en ganar volumen muscular, sino en perder cerca de seis kilos de grasa sin sacrificar la masa magra que el actor ya poseía. El plan se basó en una rutina semanal de cuatro días de trabajo de fuerza en un gimnasio convencional y una jornada enfocada en ejercicios cardiovasculares y de movilidad.

Según he explicado Stump, las sesiones con pesas son indispensables para mantener el tejido muscular intacto mientras se utiliza la grasa corporal como principal fuente de energía durante la etapa de definición.

Además, una clave fundamental de esta transformación física estuvo en la cocina. El entrenador enfatizó que la pérdida de grasa es un proceso condicionado casi en su totalidad por la ingesta calórica y la nutrición, más que por el desgaste en el gimnasio. Bajo esta premisa, el plan alimentario de Damon incluyó un marcado incremento en la ingesta de proteínas, acompañado por la eliminación temporal del alcohol, el gluten y los azúcares procesados. Gracias a una constancia inquebrantable a lo largo de cinco meses de preparación previa al rodaje, el actor logró el tono físico que el director exigía para el personaje.

Escena de "La Odisea". (Crédito de foto: Syncopy)

La preparación del resto del elenco

Si bien el trabajo enfocado en la pérdida de grasa de Matt Damon captó la atención de los medios, la preparación física general de la película fue una labor colectiva. Al tratarse de una obra de corte épico, el grupo de actores que dio vida a la tripulación y a los guerreros acompañantes debió someterse a intensos acondicionamientos específicos.

Diversos integrantes del reparto participaron en sesiones de entrenamiento orientadas al manejo de armas antiguas, combate escénico y resistencia física global. Esta exigencia compartida garantizó que todo el equipo luciera en pantalla la solidez y el desgaste propios de los combatientes de la época clásica.