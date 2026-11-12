Entradas para Till Lindemann en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca

Tras más de 10 años de su última visita con Rammstein, Till Lindemann regresa a la Argentina para presentar su proyecto solista. El vocalista de una de las bandas de metal más emblemáticas del mundo se subirá en abril de 2027 al escenario del Estadio Obras Sanitarias.

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Cuándo toca Til Lindemann en Argentina: la fecha confirmada

Till Lindemann tocará el próximo 18 de abril de 2027 en el Estadio Obras de Buenos Aires. El cantante alemán llega con su proyecto solita como parte de una gira de más de 50 conciertos alrededor del mundo. Será una oportunidad para conocer una faceta diferente del artista en un territorio nuevo y creativo.

Con una carrera que lo posicionó como una de las figuras centrales del metal actual, Till Lindemann forjó un sello propio como voz de Rammstein, la banda nacida en Berlín en 1994 que llevó el metal a estadios de todo el mundo. Su presencia imponente, su registro grave y su manera de fusionar música, teatralidad y exceso se volvieron parte de su marca personal. Al mismo tiempo, el cantante abrió un camino propio que le permitió explorar otras facetas de ese universo.

Till Lindemann tocará en Argentina el 18 de abril de 2027

Su recorrido fuera de Rammstein empezó junto al músico sueco Peter Tägtgren, con quien formó el proyecto Lindemann y lanzó los discos Skills in Pills (2015) y F & M (2019). En 2023 llegó Zunge, su debut como solista, que en 2025 tuvo una reedición llamada Zunge 2025, con nueve canciones extra, entre ellas el single Meine Welt. En septiembre de 2026 se sumó Live in Kraków, su primer álbum en vivo como solista.

En vivo, el universo de Till Lindemann cobra identidad propia. La potencia del metal industrial se combina con una estética teatral, imágenes perturbadoras y una puesta visual que lleva la experiencia bastante más allá de la música. Cada show funciona como una inmersión en el imaginario de un artista que convirtió la transgresión en su forma de expresión.

Argentina ya conoce de qué es capaz Lindemann. Con Rammstein llegó por primera vez en 1999, como telonero de Kiss en River; regresó en 2010 para su primer show como cabeza de cartel, en el estadio de Racing, y en 2016 fue el número principal del Maximus Festival.

Ahora, volverá de una manera diferente: el protagonista será su propio universo creativo. El 18 de abril, Obras ofrecerá la chance de vivir en un formato mucho más cercano la intensidad, la teatralidad y la fuerza de uno de los artistas más radicales del metal actual.

Cómo comprar las entradas para Till Lindemann en Argentina 2027

Las entradas para Til Lindemann en Argentina saldrán a la venta a través de la página oficial de CoolCo el viernes 13 de noviembre a las 10:00 hs para todos los medios de pago. La edad mínima para ingresar al evento son 18 años y todavía el precio oficial de las entradas no está confirmado.