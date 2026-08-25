Entradas para Omar Courtz en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Omar Courtz anuncia su llegada a Argentina en el marco de su gira internacional “Por si mañana no estoy world tour”. El cantante y compositor es originario de Carolina, Puerto Rico, y se ha consolidado como una de las voces más disruptivas del género urbano contemporáneo, fusionando el reguetón tradicional con el trap y matices de la música electrónica.

Con más de 1.5 millones de reproducciones en las plataformas digitales y colaboraciones junto a figuras de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel AA, el artista boricua atraviesa un momento consagratorio en su carrera. La cita en territorio argentino está pautada para el próximo jueves 3 de diciembre de 2026, fecha en la que presentará en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Lugar del recital y dónde comprar las entradas para Omar Courtz

El esperado espectáculo se llevará a cabo en el emblemático estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, un recinto ideal para la propuesta técnica del puertorriqueño. Las entradas estarán disponibles de forma exclusiva a través del sitio web oficial del Movistar Arena. El proceso de comercialización arrancará con una preventa exclusiva el jueves 27 de agosto a partir de las 10:00 horas para los clientes del Banco Santander, quienes podrán adquirir sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés.

Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 28 de agosto a la misma hora, admitiendo todos los medios de pago disponibles y manteniendo el beneficio de financiación bancaria. Respecto a los precios de los tickets, aún no se han dado a conocer los costos por sector, que variarán según la ubicación elegida.

Omar Courtz se presenta en el Movistar Arena para cerrar el 2026. (Crédito de imagen: CZ Comunicación)

El vínculo de Omar Courtz con el público argentino

El anuncio de este recital cobra un matiz altamente significativo en la agenda del género urbano, ya que representa la primera presentación de Omar Courtz con un show propio en Argentina. Aunque su música ya ha estado resonando con fuerza en las pistas locales y en las listas de reproducción gracias a los éxitos virales de su segundo disco Por si mañana no estoy, lanzado en febrero de este año, el cantante jamás había brindado un recital de este formato masivo en el país. Este esperado debut en Buenos Aires permitirá a todos los fanáticos rioplatenses experimentar finalmente en directo la potencia de su repertorio, sellando de este modo un encuentro inédito entre el referente boricua y su público local.