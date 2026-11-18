Maluma confirmó su regreso a la Argentina con dos presentaciones en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira internacional Loco X Volver World Tour 2027. El cantante colombiano se reencontrará con el público porteño el 19 y el 20 de febrero, después de cinco años sin presentarse en el país.

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La expectativa por los recitales ya se trasladó a la venta de entradas, que comenzó el lunes 16 de noviembre a través de la página oficial del estadio. Los tickets tienen un precio inicial de $80.000 y hay distintas ubicaciones disponibles.

Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Visa Macro pueden acceder a seis cuotas sin interés durante la venta general.

Cuándo toca Maluma en Argentina: fechas y horarios en el Movistar Arena

El artista se presentará en Buenos Aires en dos funciones consecutivas:

Viernes 19 de febrero de 2027: apertura de puertas a las 19 y comienzo del show a las 21.

apertura de puertas a las 19 y comienzo del show a las 21. Sábado 20 de febrero de 2027: apertura de puertas a las 19 y comienzo del show a las 21.

Ambos recitales serán en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo. Los conciertos forman parte del Loco X Volver World Tour, una gira que recorrerá más de 60 ciudades de América Latina, Norteamérica, Europa y África.

Cuánto cuestan las entradas para Maluma en el Movistar Arena

Las entradas para los shows de Maluma tienen un valor inicial de $80.000. El precio final depende del sector elegido y de los cargos correspondientes al servicio.

Para conocer el importe de cada ubicación y la disponibilidad actualizada, es necesario ingresar a la plataforma oficial, seleccionar la fecha y consultar los sectores habilitados antes de confirmar la compra.

Maluma.

La venta general comenzó el lunes 16 de noviembre a las 13 y está abierta a todos los medios de pago. Además, quienes utilicen tarjetas de crédito Visa Macro cuentan con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Cómo comprar entradas para Maluma en Argentina 2027

Los tickets se pueden adquirir exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Para realizar la operación, es necesario ingresar a la plataforma, registrarse o iniciar sesión, elegir una de las dos fechas y seleccionar la ubicación.

El estadio informó que se pueden comprar hasta cuatro entradas por transacción. En cuanto al ingreso de menores, no está permitido el acceso de niños menores de tres años; los mayores de esa edad deben contar con entrada y quienes tengan menos de 14 años deben ingresar acompañados por una persona adulta mayor de 18.

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia. En Buenos Aires, Maluma combinará canciones de su álbum Loco X Volver, presentado en mayo de 2026, con los éxitos que marcaron su carrera internacional.