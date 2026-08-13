Entradas para Hernán Cattaneo en el Sunsetstrip de Mendoza 2026: precios y fecha de cuándo toca en los shows

El icono de la música electrónica argentina, Hernán Cattaneo, se prepara para deslumbrar una vez más al público mendocino. El esperado show se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de diciembre en el marco del Sunsetstrip, en el Gran Hotel Potrerillos, un escenario natural idóneo para el concepto del evento. La propuesta invita a vivir un atardecer inolvidable combinando el paisaje montañoso, el aire libre y los sonidos característicos del progressive house. La cita promete reunir a miles de fanáticos locales y turistas de distintos puntos del país en un entorno único.

Entradas, precios y la esencia de un festival diferente

Las entradas para disfrutar de esta experiencia ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del evento: Entrada Web. En cuanto a los valores, los pases generales parten desde los $117,000 por jornada, mientras que el pase VIP asciende a los $220,000, sujeto a los diferentes abonos para la experiencia de fin de semana.

Lejos de ser un recital convencional, el Sunsetstrip funciona como un verdadero festival de nicho. Su sello distintivo es el horario: la convocatoria arranca a mitad de la tarde para aprovechar la luz natural y culminar bajo las estrellas, ofreciendo un viaje sensorial donde la gastronomía, la coctelería y el arte visual acompañan el ritmo de la música.

Sábado 5 - Line Up



Hernan Cattaneo



Amê DJ



Soundexile



Greta Meier







Domingo 6 - Line Up



Hernan Cattaneo



Fran Bux

(Crédito de imagen: )

La producción del Sunsetstrip: una movida en expansión

El concepto nació de la mano del propio Cattaneo con el objetivo de rendir tributo al atardecer, un momento que considera mágico dentro de sus sets. La producción del evento despliega un estándar técnico de nivel internacional, cuidando minuciosamente la acústica, la puesta en escena y la armonía con la naturaleza circundante.

En esta edición mendozina, el "Maestro" no estará solo en la cabina; la grilla de artistas se completará con DJs internacionales y talentos locales de la escena emergente que irán calentando la pista desde las primeras horas de la tarde. La movida reafirma al festival como un show musical que a su vez se ha convertido en un fenómeno sociocultural de alcance global que ya pisó fuerte en plazas como Buenos Aires, Punta del Este y Montevideo, que consagra a Mendoza como una escala dentro del circuito de la música electrónica de vanguardia.