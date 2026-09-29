Entradas para Donavon Frankenreiter en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca

Donavon Frankenreiter regresará a la Argentina para reencontrarse con el público porteño después de varios años. El cantautor y ex surfista profesional se presentará el domingo 14 de febrero de 2027 en Niceto Club, en lo que será su primer concierto como headliner en Buenos Aires tras un largo tiempo. La fecha, además, tendrá un condimento especial: su hijo Hendrix Frankenreiter será el encargado de abrir la noche, en un encuentro musical de padre e hijo que tendrá lugar el Día de San Valentín.

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El concierto llegará después de una etapa particularmente activa para Donavon. En 2024 publicó Get Outta Your Mind, su noveno álbum de estudio, editado dos décadas después de aquel debut homónimo de 2004. En 2026, en tanto, amplió su búsqueda artística con Birds, Chimes, Guitars, su primer trabajo completamente instrumental.

Por dónde sacar entradas para Donavon Frankenreiter y a partir de cuándo

Las entradas para Donavon Frankenreiter junto a su hijo Hendrix se pueden comprar por Venti desde este miércoles 30 de septiembre a las 11 horas.

El presente e historia de Donavon Frankenreiter

Nacido en el sur de California, Frankenreiter se mudó a Hawai cuando tenía 14 años. Allí encontró en el surf una de sus grandes pasiones y, apenas dos años después, comenzó su carrera profesional. Ya en sus veinte, la música pasó a ocupar un lugar central en su vida. Firmó con Brushfire Records, sello asociado a Jack Johnson, y en 2004 publicó su primer disco.

Desde entonces, construyó una carrera marcada por las giras y el contacto permanente con distintas culturas. Norteamérica, Australia, Japón, Brasil, Europa y el Sudeste Asiático estuvieron entre los destinos de un recorrido internacional que convirtió sus canciones en una banda sonora ligada al mar, los viajes y una filosofía de vida relajada.

El artista se reencuentra con los argentinos.

Su propuesta combina música acústica de playa, rock and roll, letras personales y reflexivas y una voz rasgada y cargada de soul. Para Frankenreiter, la música representa mucho más que una profesión: es una manera de vivir, atravesada por el agua, las canciones y las personas que conoce durante sus viajes. “Buenos Aires siempre ha tenido una energía especial, y llevaba mucho tiempo queriendo volver para dar un concierto allí. Poder compartir escenario con Hendrix lo hace aún mejor”, afirmó.

La apertura estará a cargo de Hendrix Frankenreiter, cantautor, guitarrista y surfista de 22 años nacido en Kauai, Hawai. Creció viajando junto a su familia y absorbiendo distintas influencias culturales y musicales. Tras dos años desarrollando su repertorio, firmó con Severance / Big Loud Rock Records y en 2026 presentó su primer sencillo, “Wanna Go”. “Crecí viendo a mi padre tocar por todo el mundo. Actuar como telonero suyo en Buenos Aires va a ser increíble”, señaló Hendrix.