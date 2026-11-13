Entradas para Don Osvaldo en 2027: fecha de cuándo toca en CABA, José C. Paz y Mar del Plata

Don Osvaldo confirmó dos importantes recitales para cerrar el 2026 y comenzar el próximo año con su público. La banda liderada por Patricio Santos Fontanet se prepara para protagonizar uno de los shows más importantes de su historia en el estadio de Huracán y, además, anunció su primer concierto de 2027 en Mar del Plata, una de las ciudades que se convirtió en una parada habitual de sus giras de verano.

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El primer compromiso será el sábado 5 de diciembre de 2026, cuando Don Osvaldo se presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. El recital comenzará a las 19 y representa una apuesta muy importante para el grupo, que llegará por primera vez a ese escenario. La banda también confirmó su primer show del próximo año. Será el sábado 16 de enero de 2027, a las 21, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y España.

Por dónde comprar entradas para Don Osvaldo en Huracán y Mar del Plata

Las entradas para ambos recitales se pueden comprar por Eden entradas de manera online o en los siguientes puntos de venta:

CABA: Rivadavia Rock (Av. Rivadavia 8705), Disquería RGS (Av. Corrientes 5233), Casa Fama (Eva Perón 5438), Hot Rocks (Álvarez Thomas 540) y El Templo de Momo (Boedo 969, locales 7-9).

José C. Paz: Osiris (Av. Gaspar Campos 5204).

Mar del Plata: Rip Curl (San Lorenzo 1281).

Precios para Don Osvaldo en Huracán

Popular: $80.000 (campo y plateas agotado)

Precios para Don Osvaldo en Mar del Plata

Campo general: desde $87.000

Platea sin numerar: desde $84.000

Platea media: $90.000

El nuevo material de Don Osvaldo

Don Osvaldo cierra el año a lo grande.

En paralelo con los preparativos de sus recitales, la banda trabaja en un nuevo disco de estudio que tiene previsto publicar durante 2027. Como primer adelanto, ya presentó “La Indiferencia”, una canción que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa discográfica para Don Osvaldo, que suma este material a una trayectoria que incluye los álbumes “Casi Justicia Social I”, “Casi Justicia Social II” y “Flor de Ceibo”.

Así, entre el esperado recital en Huracán y el regreso a Mar del Plata, el grupo se prepara para despedir un año de grandes escenarios y comenzar el 2027 con nuevas canciones y encuentros con sus seguidores.