Entradas para la Banda de Carlitos y Euge Quevedo en Noches Capitales 2026: precios y fecha de cuándo tocan

En diciembre llega una nueva edición de Noches Capitales y esta vez se unirán la Banda de Carlitos y Euge Quevedo. Será una noche llena de grandes canciones reversionadas en cuarteto y temas propios que harán bailar a miles de personas.

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Noches Capitales: cuándo tocan la Banda de Carlitos y Euge Quevedo

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se presentará el 4 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, en lo que se espera será una noche llena de baile y ritmo en la ciudad de las diagonales.

Con más de 30 años de historia, La Banda de Carlitos atraviesa una de sus grandes etapas: la dupla conformada por Kesito Pavón y Euge Quevedo revitalizó el proyecto, multiplicó su convocatoria y llevó su música a nuevos públicos, consolidando a LBC como uno de los grandes fenómenos actuales del cuarteto.

Entradas para la Banda de Carlitos y Euge Quevedo en Noches Capitales 2026: precios y fecha de cuándo tocan

En 2024, LBC recibió el premio Mejor Álbum Artista de Cuarteto por su disco La Muela y dos años después todavía se encuentra en el Top 5 de los proyectos musicales más convocantes del país.

Cómo comprar las entradas para Noches Capitales 2026: los precios

Las entradas para ver la Banda de Carlitos y Euge Quevedo en Noches Capitales ya están disponibles en la página oficial de Live Pass. Las entradas se pueden abonar con todos los medios de pago y los clientes del Banco Provincia pueden financiarlas en 4 cuotas sin interés. Los precios varían según la experiencia que se quiera vivir:

Entrada general : $50.000 (sin costo de servicio)

: $50.000 (sin costo de servicio) Experiencia Capital: tiene un valor de $150.000, sin costos de servicio. La entrada en el sector preferencial incluye boxes con sillones, ingreso rápido, baños VIP, guardarropas, puntos de carga para tu celular, barra de gastronomía y bebida exclusiva.

Los próximos artistas en Noches Capitales

El Hipódromo de La Plata tiene confirmados shows con grandes artistas en lo que resta de año: