Entradas para la Banda de Carlitos y Euge Quevedo en Noches Capitales 2026: precios y fecha de cuándo tocan

En diciembre llega una nueva edición de Noches Capitales y esta vez se unirán la Banda de Carlitos y Euge Quevedo. Será una noche llena de grandes canciones reversionadas en cuarteto y temas propios que harán bailar a miles de personas.
Noches Capitales: cuándo tocan la Banda de Carlitos y Euge Quevedo
La Banda de Carlitos y Euge Quevedo se presentará el 4 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, en lo que se espera será una noche llena de baile y ritmo en la ciudad de las diagonales.
Con más de 30 años de historia, La Banda de Carlitos atraviesa una de sus grandes etapas: la dupla conformada por Kesito Pavón y Euge Quevedo revitalizó el proyecto, multiplicó su convocatoria y llevó su música a nuevos públicos, consolidando a LBC como uno de los grandes fenómenos actuales del cuarteto.
En 2024, LBC recibió el premio Mejor Álbum Artista de Cuarteto por su disco La Muela y dos años después todavía se encuentra en el Top 5 de los proyectos musicales más convocantes del país.
Cómo comprar las entradas para Noches Capitales 2026: los precios
Las entradas para ver la Banda de Carlitos y Euge Quevedo en Noches Capitales ya están disponibles en la página oficial de Live Pass. Las entradas se pueden abonar con todos los medios de pago y los clientes del Banco Provincia pueden financiarlas en 4 cuotas sin interés. Los precios varían según la experiencia que se quiera vivir:
- Entrada general: $50.000 (sin costo de servicio)
- Experiencia Capital: tiene un valor de $150.000, sin costos de servicio. La entrada en el sector preferencial incluye boxes con sillones, ingreso rápido, baños VIP, guardarropas, puntos de carga para tu celular, barra de gastronomía y bebida exclusiva.
Los próximos artistas en Noches Capitales
El Hipódromo de La Plata tiene confirmados shows con grandes artistas en lo que resta de año:
- 23 de octubre: La Konga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026.
- 14 de noviembre: Babasónicos, presenta su último material “Cuerpos, Vol.1”.
- 21 de noviembre: La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati
- 28 de noviembre: Un Poco de Ruido
- 4 de diciembre: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo
- 5 de diciembre: Seru Girán por Lebón y Aznar.