Entradas para 2 Minutos en el Teatro Ópera La Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

El punk volverá a hacerse escuchar con fuerza en La Plata de la mano de 2 Minutos, una de las bandas más importantes del género en Latinoamérica. El grupo hará su clásica parada platense en medio de una intensa agenda internacional y se presentará en el Teatro Ópera La Plata, con Norma como banda invitada. Una propuesta realmente imperdible de la mano de un grupo mítico.

La visita encuentra a 2 Minutos atravesando un presente de plena actividad, con escenarios en distintos países y una trayectoria que ya supera las tres décadas y media. La banda nacida en Valentín Alsina continúa defendiendo el espíritu del punk en español que la convirtió en una referencia regional sin ningún tipo de duda y que le permitió trascender generaciones.

Cuándo toca 2 Minutos en La Plata

La banda 2 Minutos se presenta este sábado 22 de agosto en el Teatro Ópera de La Plata.

Las entradas se podrán adquirir a través de Livepass.

Precios de las entradas para 2 Minutos en La Plata

Entradas generales: desde $30.000

Historia y presente de 2 Minutos

La historia de 2 Minutos comenzó en 1987, en Valentín Alsina, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Dos años después, el 8 de julio de 1989, el grupo brindó su primer concierto, una fecha que con el paso del tiempo se transformó en un símbolo para la banda. Este año, precisamente, celebrará su 39 aniversario con un show previsto para el 8 de julio en el Teatro de Flores.

El gran salto llegó en 1994 con “Valentín Alsina”, su álbum debut. El disco vendió 55.000 copias y le permitió consolidarse. A partir de entonces, 2 Minutos consolidó una identidad propia dentro del punk argentino, con canciones que reflejaron la vida cotidiana, los barrios y el lenguaje de una generación. Uno de los hitos de su extensa carrera ocurrió cuando se convirtió en la primera banda argentina en tocar en el mítico CBGB de Nueva York, escenario fundamental para la historia del punk y el rock alternativo, por donde pasaron artistas como The Ramones, Television y Patti Smith.

En junio de 2024, el grupo lanzó “La máquina de hacer cagadas”, un álbum que reunió 11 clásicos de su repertorio en nuevas versiones. El trabajo, disponible en formato digital, vinilo y CD, contó con invitados como Trueno, Die Toten Hosen, Los Fabulosos Cadillacs, Mimi Maura, Ciro Pertusi y Los Auténticos Decadentes, además de músicos de La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, Arde la Sangre y Norma.

El presente mantiene esa dinámica. Durante 2025, 2 Minutos recorrió festivales de Latinoamérica y Europa, entre ellos Rock al Puerto, Vibra Festival, Festival Cordillera y Quito Fest, y cerró el año con un Teatro Flores agotado. En 2026, la agenda sumó Lollapalooza Chile, Perú, Ciudad de México y una gira europea por Berlín, Bilbao, Madrid, Barcelona, Mallorca y Valencia.