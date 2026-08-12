Vuelve el Siempreterno tras 10 años con Ariel Minimal, Mimi Maura, Rotman: entradas y fecha de cuándo toca en Groove

Diez años después de su última presentación con la formación original, El Siempreterno volverá a encontrarse con su público para recuperar por una noche aquellas canciones que quedaron suspendidas en el tiempo. El grupo, uno de los proyectos más singulares surgidos de la escena del rock argentino de las últimas décadas, prepara un regreso que promete convertirse en una de las citas destacadas para los seguidores del género.

La reunión tendrá además el carácter de un acontecimiento excepcional: será un único show y marcará el reencuentro de una formación que entre 2009 y 2015 construyó una identidad propia a partir de cinco músicos de amplia trayectoria. Una oportunidad única y especial para poder disfrutar de lo mejor de su música, en un acontecimiento realmente inolvidable.

Cuándo toca El Siempreterno y por dónde comprar entradas

El Siempreterno se presenta el sábado 26 de septiembre de 2026 , a las 19, en GROOVE , ubicado en Avenida Santa Fe 4389, Palermo.

se presenta el , a las 19, en , ubicado en Avenida Santa Fe 4389, Palermo. Las entradas se pueden comprar por Passline.

Precios de las entradas para El Siempreterno

Entradas generales: $50.000

Trayectoria de El Siempreterno

La última vez que El Siempreterno se presentó con su formación original fue el 3 de octubre de 2015. Desde entonces pasaron diez años en los que esas canciones dejaron de sonar en vivo con aquel quinteto. Ahora, el grupo decidió despertar nuevamente a ese “monstruo musical” para un espectáculo que, según el anuncio, será por única vez. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline.

El Siempreterno nació como un proyecto paralelo de Sergio Rotman y Mimi Maura, dos figuras centrales de la escena porteña. A ellos se sumaron Fernando Ricciardi en batería, Álvaro "Ruso" Sánchez en bajo y Ariel Minimal en guitarras. La formación reunió así a músicos vinculados a diferentes capítulos del rock argentino y encontró un sonido propio, atravesado por climas oscuros y una fuerte identidad de canción.

La agrupación se presenta en el Groove.

Entre 2009 y 2015, el grupo grabó tres discos y ofreció alrededor de una veintena de shows. Su repertorio incluyó canciones como El pánico borró mi memoria, El secadero, Esclavo, Frío en verano, Noches románticas en sótanos húmedos y Para siempre no es suficiente, temas que forman parte del universo particular construido por la banda.

La historia del grupo tuvo un punto de quiebre en 2015, cuando anunció su disolución. Según la biografía publicada por Rock.com.ar, la decisión estuvo relacionada con la salida temporal de Ariel Minimal, quien había decidido tomarse un tiempo por el nacimiento de su hijo y hasta sugirió a su reemplazante para que el proyecto pudiera continuar.

Ahora, sin embargo, el tiempo parece quedar en suspenso. Ariel Minimal, Mimi Maura, Fernando Ricciardi, Álvaro Ruso Sánchez y Sergio Rotman volverán a compartir escenario para recuperar una historia que había quedado detenida hace una década. El 26 de septiembre, las canciones de El Siempreterno volverán a sonar en Palermo.