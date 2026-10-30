Se enamoraron, desafiaron al peligroso Everest y su historia llegó al cine

El peligroso e imponente Everest vuelve a ser escenario de una historia de amor, ambición y supervivencia. Everest: La otra cara, el nuevo documental de los cineastas ganadores del Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, tuvo su estreno mundial en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia y propone un retrato íntimo de dos deportistas de élite unidos por la pasión por la montaña y la búsqueda de lo imposible.

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La película, producida por Walt Disney Studios, National Geographic Documentary Films y Little Monster Films, también fue seleccionada para integrar la programación oficial del 53.º Festival de Cine de Telluride. La aventura que ya puede verse en salas de cine y que más adelante llegará a la plataforma Disney+ tuvo proyecciones en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Camden y el Festival de Cine de Londres del BFI. Está pensada para ser disfrutada en formato IMAX.

El amor que desafió la montaña más peligrosa del mundo

La historia sigue a Jim Morrison e Hilaree Nelson, dos reconocidos esquiadores de alta montaña que se enamoraron mientras alcanzaban la cima de sus respectivas carreras. Juntos comenzaron a imaginar un desafío que parecía imposible: escalar y descender esquiando por la cara norte directa del Everest, considerada una de las rutas más difíciles y peligrosas de la montaña.

Aunque miles de personas consiguieron llegar a la cima del Everest por la cresta sureste de Nepal, apenas un puñado logró hacerlo por esta vertiente. Hasta entonces, nadie había conseguido completar con éxito el descenso esquiando por ese recorrido. Conscientes de los riesgos y acostumbrados a enfrentar pérdidas en el mundo del montañismo, Morrison y Nelson decidieron apostar todo a una expedición que pondría a prueba sus límites físicos y emocionales.

Con este proyecto, Vasarhelyi y Chin vuelven a explorar el universo de las hazañas extremas, luego de sus trabajos en Free Solo y Meru. El documental cuenta con producción de Shannon Dill, Anna Barnes, Bob Eisenhardt y Janet Yang, mientras que el montaje está a cargo de Eisenhardt y Simona Ferrari. La fotografía fue realizada por Clair Popkin, Jimmy Chin y Christopher Murphy.