Pablo Alborán atraviesa un momento delicado en su salud que lo obligó a hacer un alto en su agenda de recitales. Tras haber sido diagnosticado con una neumonía grave días atrás, el artista español emitió un nuevo comunicado en sus redes sociales para confirmar que, por indicación estricta de los profesionales, deberá suspender un segundo show y prolongar su período de descanso.

La alerta se encendió inicialmente el pasado 20 de agosto, cuando el músico compartió una carta informando el cuadro de neumonía grave que lo obligó a cancelar su show previsto para el 21 de agosto en Ciudad Real. En aquel momento, Alborán llevó tranquilidad a su público al asegurar: "Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", pidiendo a su vez tratar la información con serenidad y evitar especulaciones alarmantes.

Sin embargo, los plazos de sanación demandaron más tiempo del previsto y, en una reciente actualización publicada en sus redes, Pablo Alborán explicó que continúa en proceso de restablecimiento, pero que el cuerpo médico le exigió extender el reposo. Por ese motivo, debió dar de baja su participación en el Festival de la Luz en Boimorto, programada para el domingo 30 de agosto.

"La recuperación está siendo un poco más lenta de lo que me gustaría, pero va por buen camino, y ahora toca tener paciencia y respetar los tiempos para poder volver al 100%", detalló el cantante en su mensaje dirigido a sus seguidores. El malagueño lamentó profundamente los inconvenientes causados y remarcó lo difícil que resulta tomar esta determinación: "Los que me conocéis, sabéis cuánto me duele no poder estar con vosotros el próximo domingo".

Primer posteo de Pablo Alborán.

Finalmente, Pablo Alborán agradeció las constantes muestras de afecto recibidas durante estos días de aislamiento y prometió hacer todo lo posible por reencontrarse con el público gallego el año que viene, cerrando su nota con la promesa de regresar "con más ganas que nunca".

Segundo posteo de Pablo Alborán.

Los mensajes de los fans a Pablo Alborán

Ante la confirmación de una recuperación más prolongada y la suspensión de una nueva fecha, la comunidad de seguidores de Pablo Alborán respondió con un cerrado respaldo hacia el artista en sus redes sociales. Las publicaciones del cantante se colmaron de mensajes de comprensión que priorizaron su estado de salud por encima de los compromisos profesionales, remarcándole que no debe sentir presiones para apresurar su regreso. "Ahora no esperamos nada de ti; ni un concierto, ni un escenario, ni que tengas que aparentar estar fuerte. Solo queremos que te recuperes", expresó una de sus admiradoras, reflejando el tono general de los comentarios.

Los fanáticos coincidieron en que los escenarios pueden esperar y que lo fundamental es que el malagueño cumpla con el reposo indicado hasta estar totalmente restablecido. "Tranquilo que ya vendrá esa oportunidad de asistir a los eventos, primero está la salud ante todo, debes estar al 100% para seguir regalando esos hermosos conciertos", le escribió otra seguidora entre miles de muestras de afecto. Con consignas claras como "¡Sigue descansando, primero tú siempre! Te amamos", su gente dejó en claro que esperará con paciencia el tiempo que sea necesario para su vuelta.