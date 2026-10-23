La dramática historia del creador del tango "Nada": un velorio, un disparo fatal y la fuga gracias a un presidente

El repertorio fundamental del tango argentino guarda historias tan conmovedoras como oscuras detrás de sus creaciones más célebres. Entre los autores que moldearon la época de oro del género destaca la figura de Horacio Sanguinetti, responsable de más de ciento cincuenta obras literarias pero recordado eternamente por haber escrito los versos del tango Nada, musicalizado por José Dames y consagrado por las voces de máximos exponentes de la música popular.

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Sin embargo, detrás de aquella pieza nostálgica publicada en 1944 se esconde un derrotero marcado por la tragedia familiar, un homicidio y una huida clandestina con la presunta intervención del propio Juan Domingo Perón. El quiebre definitivo en la vida del poeta uruguayo, nacido bajo el apellido paterno Basterra pero conocido artísticamente por el materno, se produjo durante el invierno de 1950.

Pocos días antes, su hermana menor había fallecido víctima de tuberculosis tras soportar años de violencia conyugal por parte de su esposo, un militar de alto rango cuyas agresiones eran sistemáticamente minimizadas por los códigos de la época. Devastado por el dolor y la impotencia ante el calvario que había sufrido su familiar, el escritor participó de un velorio donde el alcohol circuló de manera abundante entre los presentes.

El punto crítico estalló frente al féretro cuando el viudo recibió las condolencias de los allegados. Al cruzarse con el oficial y recordar el maltrato previo, Sanguinetti recriminó la situación en medio de una fuerte discusión. En la gresca, cuando el militar amagó con extraer su arma reglamentaria y lo insultó, el letrista reaccionó disparando su propia pistola, provocándole la muerte de manera instantánea.

El espanto y la desesperación se apoderaron del lugar, impulsando al autor a escapar con su elegante traje azul manchado de sangre en busca de refugio entre sus colegas del ambiente artístico.

La fuga del letrista gracias a Perón

Los primeros pasos del escape lo condujeron hacia el domicilio del pianista y director Osvaldo Pugliese, desde donde se trasladaron al emblemático cabaret Chantecler para reunirse con figuras de la talla de Cátulo Castillo, Homero Manzi y Juan D'Arienzo.

El tango "Nada" es uno de los más famosos de la historia.

Ante la gravedad extrema de la acusación por matar a un integrante de las fuerzas armadas, el grupo de amigos diseñó un plan desesperado que los llevó a presentarse en la residencia presidencial en la madrugada para pedir la asistencia de Juan Domingo Perón.

Según los testimonios históricos recogidos con el paso de los años, el mandatario habría facilitado una postergación operativa en las tareas de búsqueda policial, otorgándole el margen necesario para cruzar de forma clandestina el Río de la Plata en una lancha desde la localidad bonaerense de San Fernando hasta la ciudad uruguaya de Carmelo.

A partir de aquella noche, el rastro del poeta se desvaneció por completo en suelo argentino, alimentando múltiples leyendas urbanas que iban desde supuestas deudas de juego con mafias nocturnas hasta un supuesto refugio romántico en el interior del país.

Lo cierto es que el autor permaneció en el anonimato hasta su fallecimiento el 19 de diciembre de 1957 en Montevideo, la misma ciudad que lo había visto nacer cuarenta y tres años antes. Mientras tanto, su obra inmortalizada por Julio Sosa y Alberto Podestá continuó sonando en las radios, las milongas y los bodegones, convirtiendo su propia vida en un enigma tan profundo como los versos melancólicos que marcaron la historia dorada del tango.