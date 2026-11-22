Una serie de drama legal creada por George Kay se ubica entre los títulos más reproducidos de HBO Max tras su estreno en octubre de 2026. Con una trama cargada de intrigas, poder y batallas judiciales de alto perfil, Guerra ofrece un ritmo adictivo para ver de principio a fin en casa.

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La historia centraliza su conflicto en el enfrentamiento entre dos prestigiosos estudios jurídicos de Londres, Cathcarts y Taylor & Byrne. Mientras la primera temporada desmenuza un litigio matrimonial millonario y feroz, la segunda entrega vuelve a cruzar a ambos bufetes en medio de un explosivo juicio por difamación.

El eje inicial gira en torno al divorcio entre una reconocida estrella de cine, interpretada por Sienna Miller, y un poderoso magnate de la industria tecnológica encarnado por Dominic West. En medio de una disputa legal cada vez más hostil, un joven letrado del equipo de la actriz, papel a cargo de Archie Renaux, decide jugar a dos puntas como informante secreto para la defensa del empresario.

Desde el episodio inaugural, la tensión escala cuando Morgan Henderson, director ejecutivo de la red social londinense Zephyr, mantiene un encuentro íntimo con una mujer llamada Flora tras una ceremonia de premios. Lo que el ejecutivo ignora es que se trata de una trampa planificada por su esposa Carla Duval, amiga de Flora, quien busca reunir pruebas contundentes para hundirlo en tribunales.

A partir de ese engaño, ambos cónyuges activan sus estrategias legales por separado junto a Nick Taylor, Serena Byrne y los socios de Cathcarts. En paralelo, Johnny Warren, un aspirante a abogado de origen humilde que no logra conseguir empleo tras varias entrevistas, recibe una oferta de último momento en Taylor & Byrne para sumarse al caso de Carla, aunque pronto queda al descubierto su verdadero rol como infiltrado al servicio del estudio rival.

Guerra.

Elenco de Guerra