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Dónde ver online "La Noche de los Lápices", la película argentina

Una película de memoria histórica, sobre las luchas ciudadanas en Argentina. Te contamos dónde ver "La noche de los lápices".

16 de septiembre, 2026 | 06.00
La noche de los lápices

Estrenada en septiembre de 1986 y dirigida por Héctor Olivera, La noche de los lápices es una obra clave del cine argentino. Basada en la investigación periodística de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, la película retrata los trágicos hechos de septiembre de 1976 en La Plata. Durante la última dictadura militar, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado, torturado y desaparecido tras reclamar el boleto estudiantil secundario.

Con un elenco integrado por Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Pepe Monje, Adriana Salonia y Leonardo Sbaraglia, la trama refleja la militancia juvenil, el violento secuestro y el calvario en los centros clandestinos de detención Pozo de Arana y Pozo de Banfield, reconstruido mediante el testimonio del sobreviviente Pablo Díaz.

Una película disponible en streaming

En la actualidad, este clásico film se encuentra disponible en las plataformas Prime Video y YouTube, permitiendo un acceso ágil y universal. Su incorporación a estos catálogos digitales representa un hito valioso para la preservación y difusión del cine nacional. Al estar tan cerca de la ciudadanía, al alcance de un clic, la obra supera las limitaciones del formato físico y las salas tradicionales, ofreciendo una copia digitalizada a nuevas audiencias.

Esta disponibilidad facilita su visualización en múltiples dispositivos, promueve que haya proyecciones comunitarias, que se preste para análisis académicos y debates escolares que mantienen viva la historia sin barreras.

"La noche de los lápices": disponible en Prime Video y YouTube. (Crédito de foto: Aries Cinematográfica Argentina)

MÁS INFO

La relevancia histórica en Argentina y su valor social

La importancia de La noche de los lápices en la cultura argentina es profunda y perdurable. Se constituye como un pilar fundamental de la memoria colectiva. Estrenada apenas tres años después de la recuperación democrática y tras el emblemático Juicio a las Juntas, fue una de las primeras producciones cinematográficas en retratar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.

La película otorgó rostro y voz a las víctimas, transformando el dolor individual en un compromiso ético compartido por toda la sociedad. Asimismo, inmortalizó la lucha de los jóvenes platenses y popularizó la consigna "los lápices siguen escribiendo", símbolo permanente de la resistencia estudiantil y de la defensa irrenunciable de los derechos humanos.

Cada 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Juventud, la obra vuelve a proyectarse en escuelas e instituciones del país como un recurso pedagógico. Así, su mensaje trasciende el relato histórico para recordar de manera incesante la fragilidad de las libertades y la necesidad de construir memoria, verdad y justicia.

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