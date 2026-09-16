Dónde ver online "La Noche de los Lápices", la película argentina

Estrenada en septiembre de 1986 y dirigida por Héctor Olivera, La noche de los lápices es una obra clave del cine argentino. Basada en la investigación periodística de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, la película retrata los trágicos hechos de septiembre de 1976 en La Plata. Durante la última dictadura militar, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado, torturado y desaparecido tras reclamar el boleto estudiantil secundario.

{{{htmlAmp}}}

Con un elenco integrado por Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Pepe Monje, Adriana Salonia y Leonardo Sbaraglia, la trama refleja la militancia juvenil, el violento secuestro y el calvario en los centros clandestinos de detención Pozo de Arana y Pozo de Banfield, reconstruido mediante el testimonio del sobreviviente Pablo Díaz.

Una película disponible en streaming

En la actualidad, este clásico film se encuentra disponible en las plataformas Prime Video y YouTube, permitiendo un acceso ágil y universal. Su incorporación a estos catálogos digitales representa un hito valioso para la preservación y difusión del cine nacional. Al estar tan cerca de la ciudadanía, al alcance de un clic, la obra supera las limitaciones del formato físico y las salas tradicionales, ofreciendo una copia digitalizada a nuevas audiencias.

Esta disponibilidad facilita su visualización en múltiples dispositivos, promueve que haya proyecciones comunitarias, que se preste para análisis académicos y debates escolares que mantienen viva la historia sin barreras.

"La noche de los lápices": disponible en Prime Video y YouTube. (Crédito de foto: Aries Cinematográfica Argentina)

La relevancia histórica en Argentina y su valor social

La importancia de La noche de los lápices en la cultura argentina es profunda y perdurable. Se constituye como un pilar fundamental de la memoria colectiva. Estrenada apenas tres años después de la recuperación democrática y tras el emblemático Juicio a las Juntas, fue una de las primeras producciones cinematográficas en retratar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado.

La película otorgó rostro y voz a las víctimas, transformando el dolor individual en un compromiso ético compartido por toda la sociedad. Asimismo, inmortalizó la lucha de los jóvenes platenses y popularizó la consigna "los lápices siguen escribiendo", símbolo permanente de la resistencia estudiantil y de la defensa irrenunciable de los derechos humanos.

Cada 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Juventud, la obra vuelve a proyectarse en escuelas e instituciones del país como un recurso pedagógico. Así, su mensaje trasciende el relato histórico para recordar de manera incesante la fragilidad de las libertades y la necesidad de construir memoria, verdad y justicia.