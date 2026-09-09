Cierra un histórico café de La Plata por la crisis de Javier Milei: "Es triste que los gobiernos no contribuyan"

El histórico Café Casa Chic, ubicado en la ciudad de La Plata, cerró sus puertas después de años de trayectoria. Sus dueños lo anunciaron en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Después de tanto trabajo, esfuerzo, ilusiones y amor puesto en Casa Chic, llegó el momento de cerrar esta etapa".

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El local, que se había convertido en un punto de encuentro para los platenses, despidió a sus clientes con un mensaje que refleja el dolor de quienes ven cómo el esfuerzo de años se desvanece en el contexto de la crisis económica. "Hay despedidas que cuestan un poquito más", escribieron en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y nostalgia.

"Es triste que los gobiernos no contribuyan"

Los dueños del café expresaron su descontento con el contexto económico y político. "Es triste que los gobiernos no contribuyan", señalaron reflejando la frustración de muchos comerciantes que ven cómo sus emprendimientos se ven afectados por la falta de políticas que impulsen el consumo y protejan a las PyMEs. El mensaje de despedida incluyó un agradecimiento a los clientes: "Nos queda, sobre todo, el agradecimiento por cada persona que pasó por nuestras mesas, por cada café compartido, cada charla y por toda la gente hermosa que tuvimos la suerte de conocer".

El café permaneció abierto hasta el 30 de agosto pasado, según informaron en su publicación. Dura la última semana, los dueños invitaron a sus clientes a despedirse: "Esta es nuestra última semana y queremos despedirnos junto a ustedes". Los horarios de atención se extendieron hasta esa fecha, y el equipo de Casa Chic se despidió con un mensaje que se volvió emblemático: "Nos llevamos muchísimo de Casa Chic y como dice nuestro carrusel: que el café y la fe nunca se enfríen".

El cierre de Casa Chic no es un caso aislado. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el primer semestre de 2026 cerraron más de 1.200 comercios minoristas en todo el país, una cifra que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector. La caída de las ventas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acumula una retracción significativa en el rubro gastronómico, sumada al aumento de los costos fijos y la falta de previsibilidad, dejó a muchos comerciantes sin margen de maniobra.

La gastronomía, uno de los sectores más golpeados

El rubro gastronómico es uno de los más afectados por la crisis. La pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y la suba de los costos operativos llevaron a muchos empresarios a tomar la decisión de bajar las persianas.

El cierre de Casa Chic se suma a otros históricos de La Plata que en los últimos meses no lograron sostener la actividad. La incertidumbre económica, sumada a la falta de respuestas del gobierno, dejó a muchos comerciantes sin margen de maniobra y sin respuestas a las que aferrarse.

El mensaje de despedida de Casa Chic se convirtió en un reflejo del sentir de muchos comerciantes que, como ellos, ven cómo el esfuerzo de toda una vida se desvanece entre la falta de consumo, la inflación y un modelo económico que, según los propios dueños, no deja espacio para los que vienen del esfuerzo cotidiano.

"Nos llevamos muchísimo de Casa Chic" , escribieron dejando en claro que, más allá del cierre, el amor por lo que construyeron permanece. El caso de Casa Chic Café es la fotografía de un sector golpeado que ve cómo el sueño de emprender se topa con un contexto que no da respiro.