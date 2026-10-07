Dónde nació Piero, histórico cantante de la música popular argentina

Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, murió el miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años de edad. A lo largo de su vida construyó una extensa trayectoria en la música argentina y latinoamericana. Si bien su historia artística quedó profundamente ligada al país, donde se radicó desde su primera infancia, fue oriundo de una ciudad italiana ubicada a orillas del mar Jónico.

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El cantante nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia. Apenas tenía tres años cuando llegó a la Argentina junto a su madre y su hermana para reunirse con su padre, que ya se había instalado en Banfield. Años después, la familia se trasladó a Allen, Río Negro, donde Piero cursó la escuela primaria y comenzó su vínculo con la música.

Gallipoli, la ciudad italiana donde nació Piero

Gallipoli está ubicada en Apulia, en el sur de Italia, y es una de las localidades más características de la región. Es conocida como la “Città Bella” y destaca su doble identidad: por un lado, las playas, el mar y la actividad turística; por otro, un casco histórico atravesado por siglos de historia.

Una de las particularidades de Gallipoli es su geografía. El casco antiguo está sobre una isla y está conectado con la parte moderna de la ciudad mediante un puente de mampostería. En ese sector histórico sobreviven antiguas fortificaciones, además de edificios religiosos como la Catedral de Sant'Agata y la Iglesia de Santa Maria della Purità.

La ciudad también se encuentra asociada al mar Jónico y a un extenso litoral con playas como Baia Verde, Lido San Giovanni y Rivabella. Esa combinación de patrimonio histórico, costa mediterránea y actividad turística convirtió a Gallipoli en uno de los destinos más reconocidos de Apulia.

De Italia a la Argentina: la historia de Piero

Si bien nació en Europa, Piero desarrolló toda su identidad artística en Argentina . Su familia primero se instaló en Banfield , para luego mudarse a Allen, Río Negro . Allí comenzó su formación musical y empezó a cantar canciones melódicas italianas y baladas tradicionales.

. Su familia primero se instaló en , para luego mudarse a . Allí comenzó su formación musical y empezó a cantar canciones melódicas italianas y baladas tradicionales. Durante su adolescencia se trasladó a Viedma y después llegó a Buenos Aires. En 1964 debutó como cantante en el programa televisivo Remates Musicales. Algunos años después conoció al compositor José Tcherkaski, con quien desarrolló una asociación artística fundamental para su carrera. Juntos crearon canciones que atravesaron generaciones, entre ellas Mi viejo, incluida en el primer LP de Piero, publicado en 1969.

Su carrera estuvo marcada por la canción social, el compromiso político y una mirada vinculada con la paz y la solidaridad. Durante la última dictadura militar argentina se exilió primero en Italia y posteriormente en España. Regresó al país en 1981 y continuó desarrollando una trayectoria que lo convirtió en una figura emblemática de la música popular argentina.

Piero.