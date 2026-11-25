Dolor en el rock: murió uno de los fundadores de King Crimson, la legendaria banda progresiva

El mundo del rock progresivo despide a Michael Giles, baterista, compositor y uno de los fundadores de King Crimson, quien murió a los 84 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de un comunicado publicado en su sitio oficial este miércoles, aunque el músico falleció el pasado lunes 23.

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"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Michael Giles, baterista visionario, compositor y cofundador de King Crimson, quien murió el lunes 23 de noviembre de 2026, a los 84 años de edad", expresó el grupo. Giles fue una pieza fundamental de la primera formación de King Crimson y participó en la grabación de In the Court of the Crimson King, publicado en 1969, un álbum que marcó un antes y un después para el género.

La historia de Michael Giles y los comienzos de King Crimson

Nacido el 1 de marzo de 1942 en Bournemouth, Inglaterra, Michael Giles comenzó su camino musical junto a su hermano Peter. En 1967, ambos formaron Giles, Giles and Fripp junto al guitarrista Robert Fripp, proyecto que sentó las bases de lo que después sería King Crimson.

Murió Michael Giles, baterista y miembro fundador de King Crimson

La banda tomó forma con la incorporación de Greg Lake, Ian McDonald y Peter Sinfield. En 1969 publicó su primer álbum, In the Court of the Crimson King, en el que la batería de Giles tuvo un papel central en el sonido experimental del grupo.

A comienzos de 1970, Giles dejó la banda junto a Ian McDonald. Sin embargo, volvió a participar como sesionista en el segundo disco de la banda, In the Wake of Poseidon. Ese mismo año, ambos músicos lanzaron McDonald and Giles, un álbum que continuó explorando los caminos musicales que habían desarrollado en su primera etapa.

Tras su salida del grupo, Giles desarrolló una extensa trayectoria como sesionista y colaboró con artistas como Bryan Ferry, Steve Winwood, Kevin Ayers, Greg Lake y Anthony Phillips. También publicó trabajos como solista y en 2002 fundó el 21st Century Schizoid Band, una agrupación integrada por antiguos miembros de King Crimson que recuperó en vivo parte del repertorio de los primeros años de la banda.