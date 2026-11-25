Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado anunciaron dos shows en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La banda confirmó que tocará el viernes 16 y el sábado 17 de abril de 2027, en dos fechas que volverán a reunir a los ricoteros en uno de los escenarios dónde la "misa" se volvió habitué.

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"¡Nos vemos en La Plata!", anunció el grupo a través de sus redes sociales, en un posteo que rápidamente se viralizó. La formación volverá a la ciudad con un repertorio que reúne canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, temas de la etapa solista del Indio Solari y composiciones propias.

Los Fundamentalistas regresan al Estadio Único. Foto: Instagram

Cuándo comienza la venta de entradas para Los Fundamentalistas

La primera preventa de localidades con descuento comenzará el jueves 3 de diciembre a las 15 horas. Esta instancia tendrá un cupo limitado y se mantendrá vigente hasta agotar el stock disponible. Los tickets podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma TuEntrada. También habrá una red de puntos de venta físicos en distintas localidades del país, donde se podrán comprar las entradas sin costo de servicio. La organización confirmó los siguientes locales habilitados:

Ciudad de Buenos Aires: El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks.

El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks. Provincia de Buenos Aires: Locuras (Morón), El Búho (San Justo), La Estaka (Quilmes), El Sabbath (Don Torcuato), El Mejor Pancho (San Fernando) y Jason Rock (La Plata).

Locuras (Morón), El Búho (San Justo), La Estaka (Quilmes), El Sabbath (Don Torcuato), El Mejor Pancho (San Fernando) y Jason Rock (La Plata). Rosario: La Daga.

La Daga. Córdoba: Oktubre.

Oktubre. Santa Fe: Santa Fe Rock.

Cuándo tocan Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata

Los recitales se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de abril de 2027 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata. Serán dos presentaciones consecutivas en las que la banda volverá a encontrarse con su público en la capital bonaerense.

Quienes quieran asistir podrán acceder a la primera preventa desde el jueves 3 de diciembre a las 15, tanto por TuEntrada como en los locales físicos anunciados. La promoción estará disponible hasta agotar el stock.