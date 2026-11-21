Baltasar Comotto lanzó "Software Marginal", recordó su historia con el Indio y habló del futuro de Los Fundamentalistas / Foto: Mario Agustín González.

La guitarra de Baltasar Comotto forma parte de algunas de las historias más importantes del rock argentino de las últimas décadas. Acompañó a Luis Alberto Spinetta, integró la banda de Andrés Calamaro y fue una pieza sostenida de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo con el que el Indio Solari construyó su camino solista. En cada uno de esos universos encontró una manera de poner su instrumento al servicio de canciones y artistas con identidades muy distintas.

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Con el Indio, el vínculo atravesó discos, escenarios multitudinarios y veinte años de trabajo compartido. Comotto participó de El tesoro de los inocentes (2004), el primer álbum solista de Solari, y acompañó el crecimiento de Los Fundamentalistas. Esa historia también dejó lugar para un intercambio personal: antes de editar su nuevo disco, el guitarrista se lo mostró al Indio y recibió una devolución que todavía recuerda.

En paralelo, Comotto desarrolló una obra propia que comenzó con Rojo (2008) y continuó con discos como Blindado (2011), Empezó la cacería (2022) y El exilio del jaguar (2024), entre otros. Ahora presenta Software Marginal, su sexto álbum solista, un trabajo de nueve canciones que grabó, editó, mezcló y masterizó en su casa y que presentará en vivo el próximo 2 de diciembre en Biri Biri. En diálogo con El Destape, habla del proceso creativo, de la pérdida de Solari, de sus aprendizajes con Spinetta y Calamaro y del presente de Los Fundamentalistas.

Software Marginal: un disco hecho en casa y una búsqueda por fuera de la guitarra

Después de tantos años en la música, es la primera vez que hacés un disco íntegramente vos solo. ¿Cómo fue ese proceso?

- Es el primer disco que grabo, edito, mezclo y masterizo en mi casa. Me compré una computadora con un software nuevo y fue una cosa lúdica, desde aprender a usarlo a lograr un disco distinto a los anteriores, con las posibilidades que me ofrecían la compu y el software mismo. Estuvo bueno poder grabar todo en casa e ir probando cosas dentro de mis limitaciones técnicas, porque siempre laburé con ingenieros de sonido.

El próximo 2 de diciembre, Baltasar Comotto presentará "Software Marginal" en Biri Biri / Foto: Mario Agustín González.

¿Qué cambió en tu forma de trabajar al hacerlo de esa manera?

- Traté de simplificar todo, ser más directo, ser económico y no meterme en un laberinto, que me había pasado en discos anteriores. Es muy fácil meterte en una cuestión obsesiva de buscar la perfección y al final se va degradando la frescura del nuevo material. Esto me permitió terminarlo rápido.

El sonido también es distinto al de tus discos anteriores. ¿Por qué elegiste ir por ese camino?

- Cambié un poco el estilo. Es un disco más popero, más tecno, más bailable. Hay algunos temas rockeros, pero muchas canciones surgieron desde las máquinas, desde las programaciones, programé las baterías y el software me dio posibilidades para meter sonidos electrónicos, tirando al jungle, al dubstep, al tecno o a la música disco.

Las canciones surgían desde las programaciones y eso le dio otro color al disco, porque no salían de las guitarras. En discos anteriores, muchas canciones salieron de la composición con la viola. Hay alguna canción que salió desde la acústica y tiene un formato más tradicional en lo compositivo, pero después surgieron más en el laboratorio.

¿Qué estabas escuchando mientras lo hacías?

- Siempre escucho música. Creo que es la mayor adicción que tengo. Escucho música del pasado y música actual, Bowie es una referencia, Earthling, ese disco de los noventa que metía el jungle y el drum and bass en sus canciones. No digo que el disco esté basado en eso, pero fue como un punto de partida. Después te puedo nombrar bandas como Depeche Mode, New Order, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails y todo lo que sería el post-punk también.

La devolución del Indio: “Me sorprendieron las cosas que le llamaron la atención”

El disco ya estaba terminado desde el año pasado y llegaste a mostrárselo al Indio. ¿Cómo fue ese encuentro?

- Fui a Luzbola (discográfica independiente creada por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota) con la compu y tuve la posibilidad de mostrarle el disco en su habitación. Todavía no estaba mezclado, pero ya estaba más o menos todo el concepto de las canciones. Estaba un poco nervioso porque no lo tenía finalizado e iba mezclando ahí también un poco, conociendo el gusto del Indio y bajando faders en la computadora.

¿Qué te dijo cuando lo escuchó?

- Me hizo una devolución que estuvo super buena y me sorprendieron también las cosas que le llamaron la atención. Y algunas críticas que me hizo, obviamente, porque el Indio era una persona super exigente. También está la cuestión de los gustos: no todo el mundo tiene los mismos y está bueno que sea de esa manera.

Me llamó la atención que le gustó una de las canciones más tranquilas del álbum, que yo pensé que no le iba a copar, fue Sin pensar, que es un tema más tirando a lo acústico. Ahora me pongo a pensar y los últimos temas que él sacó tienen mucho de las acústicas; a él le encantaba Tom Petty y todo ese mundo. Estuvo buena la experiencia.

Veinte años con el Indio y el día que Los Fundamentalistas recibieron la noticia de su fallecimiento

¿Qué significó acompañar al Indio durante veinte años?

- Un flash. Yo lo conocí en El tesoro de los Inocentes, el primer disco, por medio de Eduardo Herrera, que era el ingeniero de sonido y de discos los Redondos también. Fue un viaje muy emocionante y muy adrenalínico, todo el proceso de Los Fundamentalistas, cómo él fue dirigiendo su carrera, sus discos, la gente que fue pasando y los conciertos, que cada vez eran más multitudinarios.

¿Qué aprendiste de esa experiencia?

- Había que adaptarnos, prestarle mucha atención a su criterio y tratar de encajar en una dinámica sofisticada. Tampoco eran tantos conciertos: si hacíamos dos por año, era un montón. Se desarmaba todo y se tenía que armar de vuelta. Y estaba la presión de tenerlo al lado, de cantar sus canciones con él al lado. Estuvo recontra bueno y fue un aprendizaje constante.

Este año fue difícil. Nos agarró a todos por sorpresa la partida del Indio y todavía lo estamos llorando y extrañando. Por suerte quedan las canciones y los recuerdos de haber podido estar cerca de él y haberlo acompañado en los últimos veinte años.

Baltasar Comotto comenzó a tocar con el Indio Solari en el año 2004.

Ustedes estaban viajando a Comodoro Rivadavia cuando se enteraron de su fallecimiento. ¿Cómo fue ese momento?

- Fue muy difícil. Nos enteramos ni bien aterrizó el avión. Yo no me lo olvido más porque me lo comentó una persona de atrás, que ya estaba con el celular. Fue un palazo. Fue asimilar todo eso en un lapso muy breve y entrar en conciencia de la situación y de lo difícil que era tomar una determinación, sea la que sea.

¿Cómo tomaron la decisión de salir a tocar?

- Pensándolo con los chicos, con Los Fundamentalistas, nos dimos cuenta, por la gente que también había viajado a Comodoro, de que lo mejor era recordarlo con su música. Y en la prueba de sonido nos dimos cuenta de que teníamos que tocar. Hasta entonces no sabíamos si teníamos la energía y la fuerza para interpretar sus canciones en un día tan triste.

Nos dimos cuenta de que era una manera de canalizar el dolor y la partida. Fue un show muy duro, muy difícil. Lo lloramos ahí delante de toda la gente y lo recordamos de la mejor manera, en un contexto muy difícil.

Además del Indio, tocaste con Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro. ¿Qué te dejaron esas experiencias?

- Fueron muy diferentes. Con Luis Alberto toqué en el transcurso de diez años en simultáneo con el Indio. Una cosa rara, pero se pudieron congeniar las dos naves, como yo les llamo. Lo conocí en Para los árboles. Después, cuando empecé a tocar con el Indio, hubo un lapso en el que dejé de tocar con Luis y más tarde me llamó de vuelta.

Tuve la posibilidad de grabar en Un mañana y tocar los últimos conciertos que dio Luis. Fue un aprendizaje increíble. Tenerlo ahí al lado era tener una obra de arte en sí mismo. Y lo generoso que fue en todo sentido, en cuanto a su música, a lo que brindaba y a cómo te abría las puertas para que pudieras conocer su mundo.

¿Y cómo llegaste a trabajar con Calamaro?

- Fue diferente. Después de que falleció Luis, me llamó Guido Nisenson, el ingeniero de sonido de Andrés Calamaro en ese entonces, para proponerme tocar con un disco que había grabado, Bohemio. Yo le comenté que estaba tocando con Los Fundamentalistas y también le pregunté al Indio qué le parecía. El Indio me dio el okay.

Se pudo congeniar que tocara con Andrés en el mismo momento que estaba con Los Fundamentalistas y con el Indio. Se hicieron giras muy intensas en Latinoamérica presentando ese disco. Andrés también me dio la posibilidad de grabar dos canciones y conocer una banda bestial.

El recuerdo de Tandil, a 10 años del show, y el futuro de Los Fundamentalistas

¿Qué recuerdo tenés del show que hicieron con el Indio en Tandil?

- Fue un show difícil. Se me mezclan también los recuerdos de los otros conciertos, pero fue distinto porque se cambió la base. Tocó Martín Carrizo y tocó Fernando Nalé también; no tocó Pablo Sbaraglia. Fue diferente al resto. Recuerdo que sonó bien, que estuvo bueno. Al Indio siempre le gustó ese show. Fue el show anterior a Olavarría. Tandil siempre nos alojó bien y nos dio mucho cariño. Creo que lo dimos todo y la gente lo disfrutó un montón, por los comentarios que vinieron después.

¿Qué va a pasar con Los Fundamentalistas? ¿Tuvieron la charla sobre cómo seguir?

- Ahora va a venir una nueva época. Estamos analizando cómo seguir y cómo va a seguir el año que viene. Las ganas siempre están, obviamente, porque la música del Indio es sagrada para nosotros y la sentimos como propia. Uno interpreta las canciones del Indio como si fueran de uno. Es parte de nuestra historia y de la historia de la banda que él generó y creó. Por ahora estamos en un momento de proceso, de asimilación, porque es muy reciente. Estamos ahí y, con la publicación del show de Tandil, también es momento de reflexionar un poco y ver cómo va a seguir todo.