La escena del pop en español se encuentra frente a uno de sus momentos más amargos ya que, tras más de dos décadas de trayectoria conjunta, el reconocido dúo mexicano Jesse & Joy comunicó el final de su camino compartido. La noticia fue difundida a través de una carta pública redactada por Jesse Huerta en sus redes, donde explicó los motivos personales que lo llevaron a dar un paso al costado para priorizar su salud y el vínculo con su círculo íntimo.

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En el comunicado, el músico dejó en claro que la determinación responde a una necesidad de pausar la exigencia de las giras y la exposición constante para abocarse a su vida familiar. "Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", comenzó exponiendo el artista al dirigirse a sus seguidores.

Lejos de responder a conflictos internos o diferencias creativas, Jesse remarcó que el cese de actividades nace desde el autocuidado y la búsqueda de equilibrio personal. "Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos", detalló el músico sobre el proceso interno que precedió al anuncio.

Las palabras de Jesse a su hermana y compañera, Joy

Dentro del texto, el integrante de la dupla dedicó palabras de profundo afecto hacia su hermana Joy Huerta, reconociendo el recorrido compartido desde sus inicios en la industria musical. "A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz", expresó para sellar la etapa.

Jesse & Joy.

Pese al anuncio de la disolución del proyecto, la banda respetará los conciertos que ya se encuentran programados en su agenda internacional. Jesse garantizó que cumplirá con la totalidad de los shows pautados para llevar tranquilidad a los productores y al público que adquirió sus entradas.

El punto final de la gira está fijado para las próximas semanas en Europa: "Cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra", ratificó el músico. De este modo, la presentación en la capital británica marcará la despedida definitiva de los escenarios de una de las agrupaciones más galardonadas de la música romántica latinoamericana.