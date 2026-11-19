El actor Larry Poindexter, recordado por su papel de capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (Unidad Especial), murió el miércoles 18 de noviembre a los 66 años. El artista había sido atropellado el viernes anterior, mientras cruzaba la calle en Studio City, barrio de Los Ángeles en el que vivía.

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Según detalló Deadline, el actor había sido embestido el 13 de noviembre por un auto y había sufrido varias fracturas en las costillas. Si bien se encontraba internado a la espera de una operación, falleció en la mañana del miércoles pasado. No se conoce con exactitud la causa de la muerte.

Quién era Larry Poindexter: la carrera del icónico actor de SWAT

Nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, en una familia ligada al arte. Su padre, H. R. Poindexter, fue un reconocido diseñador de escenografía e iluminación que ganó un premio Tony, y su madre, Sue Ann Erdman, era cantante de ópera. Hizo sus primeros pasos profesionales en el teatro musical de su ciudad natal. El actor estaba casado con la directora de casting Carol Kritzer, con quien tenía dos hijos mellizos, Rees y Jake.

Su llegada a la televisión fue casi de casualidad: trabajaba como asistente de producción en la película Thursday’s Child cuando una directora de casting lo vio, le preguntó si era actor y, semanas después, terminó interpretando un papel en ese mismo proyecto.

Su rol más recordado fue el del capitán Fuller en S.W.A.T. (2003), donde se enfrentaba al personaje de Samuel L. Jackson, en un elenco que incluía a Colin Farrell. En 2019 regresó a esa franquicia en la serie homónima, esta vez como el sargento Boyer.

Larry Poindexter falleció a los 66 años, tras un accidente automovilístico (Foto: David Zaugh en Instagram)

En televisión, también pasó por varias telenovelas estadounidenses: debutó en 1984 en Days of Our Lives, a la que volvió décadas después con otro personaje, y actuó en General Hospital y Santa Barbara. En Friends participó del episodio de San Valentín de la primera temporada, como uno de los bomberos que acuden al departamento de Monica y Rachel.

Además, fue el padre del protagonista en The Hard Times of RJ Berger, apareció en Blade: The Series y en 17 otra vez, junto a Zac Efron y Matthew Perry. Este año se lo vio en la cuarta temporada de El abogado del Lincoln, de Netflix.

Además, Poindexter también tuvo una faceta musical: fue cantante de la banda de country alternativo The High Lonesome, que editó el álbum Feel Free To Do So en 1995. En el teatro actuó, escribió y produjo, y fue uno de los productores de The Cher Show, el musical de Broadway sobre la vida de la cantante, estrenado en 2018.