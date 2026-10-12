El actor RJ Mitte murió este lunes 12 de octubre a sus 34 años en Texas, Estados Unidos. Reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, su fallecimiento sacude a Hollywood.

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Las autoridades locales hablan de un aparente suicidio, según señaló TMZ. Sin embargo, no confirmaron la versión y explicaron que hay una investigación en curso.

Mitte padecía parálisis cerebral y supo ser uno de los grandes representantes de las personas con discapacidad en el mundo de Hollywood. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, sostuvo la agencia que lo representa al confirmar la triste noticia.

¿Quién era RJ Mitte?

Mitte nació en Luisiana y a los tres años recibió el diagnóstico de parálisis cerebral, una condición neurológica afectó su movimiento y el tono muscular. Más tarde se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación. Antes de su gran oportunidad, trabajó como extra en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

Su salto a la fama llegó al ser elegido para dar vida a Walter White Jr. (Flynn), el hijo adolescente de Walter y Skyler White en Breaking Bad. Compartió pantalla con Bryan Cranston, que interpretaba a su padre, y apareció en 56 episodios a lo largo de las cinco temporadas.

Su personaje también tenía parálisis cerebral, pero más marcada que la del actor. Mitte sumó al papel otras cosas: aprendió a caminar con muletas y modificó sus movimientos y su forma de hablar para lograr un retrato creíble. El resultado fue un personaje sensible, atravesado por el quiebre de su familia y por las consecuencias de las decisiones de su padre.

Mitte usó su visibilidad para impulsar la accesibilidad y la representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. Fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Hospitals for Children, donde participó en iniciativas educativas y campañas contra el bullying dirigidas a chicos con diferencias físicas. También integró el Comité de Intérpretes con Discapacidad del sindicato SAG-AFTRA.

Más allá de Breaking Bad, participó en películas y series como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!). A nivel personal, se había comprometido con Kennedy Suarez, a quien le había propuesto casamiento en 2025.