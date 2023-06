El sello Charco Press, que publica en inglés a autores latinoamericanos, se distribuirá en Argentina

Los libros de Charco Press, un sello con sede en Escocia que desde 2016 publica en inglés a autores como Ariana Harwicz, Federico Falco, Claudia Piñeiro, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, se podrán conseguir en las librerías argentinas gracias a que la distribuidora Big Sur los comercializará en el país con el objetivo de que la literatura latinoamericana también esté disponible para lectores angloparlantes.

Charco es dirigido por Carolina Orloff , quien vive en Reino Unido desde hace más de veinte años y funciona como un puente cultural y lingüístico entre Latinoamérica y los lectores angloparlantes. Desde este mes, en las librerías argentinas se podrán conseguir "Die, My Love" de Ariana Harwicz, "A Perfect Cemetery" de Federico Falco, "Elena Knows" de Claudia Piñeiro, "The Wind that Lays Waste" de Selva Almada y "The Adventures of China Iron" de Gabriela Cabezón Cámara.

"A Charco le va muy bien en el exterior y era una pena que los libros no estuvieran en el país, por eso armamos esta suerte de asociación estratégica", cuenta a Télam Guido Cervetti, de Big Sur. "Los turistas que llegan a Buenos Aires incorporan un circuito de librerías: Grand Splendid, Libros del Pasaje y Eterna Cadencia incluso están en las guías para viajeros. Pero dentro de las librerías, si piden libros latinoamericanos en inglés, pueden conseguir algo de Borges, de Bioy Casares y García Márquez. Entonces, ahora podrán ofrecer literatura latinoamericana contemporánea", asegura Cervetti y explica que, en realidad, el público es más amplio porque también incluye a estudiantes de traducción literaria que quieran ver cómo se traducen este tipo de obras que hay llegado a las últimas del premio Booker, el que celebra la literatura internacional traducida al inglés. El responsable de Big Sur explica que, además, para los libreros será sencillo difundir el catálogo de Charco porque son ejemplares que tienen leídos en su versión original y que han recomendado durante años.

"Desde el inicio de Charco está la intención de que también estuvieran disponibles en los países de origen de los distintos autores que publicamos", asegura Carolina Orloff, fundadora del sello, en diálogo con Télam. "Comenzamos a hablar con Big Sur en 2019 y finalmente lo estamos concretando ahora. Queremos alimentar el recorrido de estos autores más allá del mundo anglosajón y que existan en Latinoamérica para hacer justicia a lo que pasa en estos países. En el caso de la Argentina, la intención es que los turistas puedan comprar el libro que acaba de ganar cierto premio o una autora que está dando que hablar y que estén disponibles en inglés. Pero también buscamos romper un poco los esquemas atávicos y arraigados de lo que siempre está disponible. Romper el canon y ofrecer literatura latinoamericana contemporánea en inglés", sostiene Orloff.

¿A qué tipo de lectores apuntan? A todos aquellos interesados en la literatura contemporánea que no puedan leer en castellano pero sí puedan acercarse a libros en inglés. Es decir, va mucho más allá del mundo angloparlante. Pueden ser turistas, extranjeros radicados en nuestro país, lectores locales que quieran regarle un libro a alguien que vive en el exterior o a lectores vinculados al mundo diplomático y busquen dar cuenta de la riqueza literaria de nuestro país.

Como el catálogo de Charco cuenta hoy con más de 40 libros, el proyecto de traerlos a la Argentina comenzará con una selección inicial de cinco autores y autoras argentinas y después, la propuesta se expandirá en títulos y territorios.

En un principio, Big Sur distribuirá los libros en Argentina, pero el proyecto estipula extenderse a Chile y Uruguay. Hasta el momento, Charco no tiene distribución en América Latina, aunque sí la tiene en Estados Unidos y Canadá para los libros publicados en castellano. Ocurre que desde 2019, de algunos títulos también publican ediciones en castellano para apuntar a lectores del mercado angloparlante que quieren leer el ejemplar en su idioma original.

"La intención que subyace a todo esto es promover en todas las facetas posibles la literatura latinoamericana contemporánea", reflexiona Orloff sobre las múltiples caras de Charco como proyecto editorial.

Con información de Télam