Disruptivo una vez más: de qué se trata el nuevo proyecto de Mario Pergolini que romperá estructuras

El empresario de medios Mario Pergolini volvió a mover las fichas en el mapa de la innovación cultural con la presentación de Zquizo, una ambiciosa apuesta que aspira a reconfigurar cómo se produce y se consume el espectáculo. La propuesta plantea un esquema transversal pensado para enlazar la música, los avances tecnológicos, la radiodifusión clásica, el ecosistema de redes y la escena de los videojuegos dentro de un circuito unificado.

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La denominación elegida es un guiño directo a la privacidad del conductor, quien utilizaba la identidad Zquizo01 durante sus momentos de ocio como gamer. Para sostener semejante despliegue operativo, el proyecto cobró vida mediante un acuerdo tripartito entre Vorterix, Artes Group y el Grupo Octubre. Esta suma de partes busca potenciar recursos de producción y alcance mediático para modificar las dinámicas habituales en la generación y circulación de contenidos.

Entre los puntos centrales del anuncio resalta la construcción de un reciento de eventos propio, ideado para recibir presentaciones en directo con un aforo aproximado de 5.500 personas. El establecimiento estará conectado de forma directa a la red de difusión de la marca y ofrecerá herramientas de desarrollo para impulsar a las figuras que están dando sus primeros pasos.

Lejos de replicar la lógica del corporativismo tradicional o los contratos de exclusividad, Zquizo está diseñado para acoplarse al trabajo de solistas, agrupaciones, agencias y sellos discográficos que ya cuentan con su propia logística. La iniciativa evita absorber la totalidad de los aspectos del artista; por el contrario, interviene de forma puntual en las fases donde cada equipo requiera un refuerzo operativo o comunicacional.

Durante el lanzamiento del espacio, Pergolini fundamentó la necesidad de adaptar el negocio a las dinámicas actuales: "Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido. Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda. Un lanzamiento puede convertirse en una historia y esa historia puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital", remarcó al sintetizar la mirada transmedia del emprendimiento.

Mario Pergolini.

Qué dijo Mario Pergolini de la participación de su hija en Popstars

Valentina Pergolini generó repercusión tras su aparición como aspirante en Popstars, el concurso de talentos de Telefe enfocado en la conformación de una nueva banda pop femenina. La sorpresiva audición de la joven se convirtió en materia de análisis para su propio padre, quien se enteró del suceso a través de la emisión televisiva.

Durante la transmisión en vivo de su ciclo Otro Día Perdido por la pantalla de El Trece, el presentado abordó la situación apelando a su característico sesgo irónico para referirse al hermetismo de la joven: "Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta". En el desarrollo del programa, el empresario de medios expuso el reclamo doméstico hacia la participante por haber omitido comentarle sus intenciones de someterse al proceso de selección del certamen.