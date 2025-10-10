El sketch viral que se transformó en el último tanque de Disney+

La plataforma de streaming Disney+ estrenó Chad Powers: Mariscal de campo, la serie de seis episodios que no para de ganar elogios en todo el mundo. Encabezada por Glen Powell y dirigida por Tony Yacenda, narra la osada aventura que emprendió el exmariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, en 2022 al adoptar el disfraz de "Chad Powers” para presentarse de modo incógnito en una prueba abierta de fútbol americano.

"Es una pieza de personajes divertida, conmovedora y deliberadamente incómoda, con una de las actuaciones centrales más magnéticas de los últimos tiempos", destacó Stuart Heritage en The Guardian.

¿Cómo fue el sketch viral que insipiró a la serie "Chad Powers: Mariscal de campo"?

En 2022, el exmariscal de campo Eli Manning protagonizó uno de los momentos más divertidos al presentarse disfrazado bajo el nombre de "Chad Powers" en una prueba abierta de fútbol americano universitario en Penn State. El episodio formó parte de la serie documental Eli’s Places, producida por ESPN y Omaha Productions.

Con una peluca, bigote falso y prótesis facial, la estrella de la NFL logró pasar inadvertido entre los jóvenes aspirantes, logrando que su personaje, un supuesto atleta de 26 años “entrenado por su mamá”, participara en los ejercicios de campo y sorprendiera a los entrenadores con su habilidad, hasta que finalmente revelara su identidad.

El video, difundido por ESPN, acumuló millones de reproducciones en redes sociales y se convirtió en un fenómeno viral. La frase “Think fast, run fast!”, repetida por el ficticio Chad Powers, se transformó en un lema humorístico entre los fanáticos de la liga mayor de fútbol americano.

¿Por qué ver "Chad Powers: Mariscal de campo"?

A poco más de 3 años de aquel episodio, Chad Powers: Mariscal de campo retoma la idea de Eli Manning y la expande con nuevas capas de humor, redención y cuestionamientos identitarios.

Protagonizada por Glen Powell quien encarna a Russ Holliday, un ex quarterback universitario que arruinó su reputación en un momento decisivo, ocho años después, busca resurgir su carrera haciéndose pasar por “Chad Powers”, un jugador excéntrico que se incorpora como aspirante a walk-on en un equipo universitario del sur de los Estados Unidos.

En su travesía, también camuflado bajo prótesis, peluca y lentes faciales, deberá lidiar con los desafíos del deporte, sus errores pasados y su propia identidad reinventada.

“Sincera, extraña y más divertida de lo que jamás podría haber anticipado... debido al talento involucrado, trasciende su material original y se convierte en algo mucho más especial como resultado: Chad Powers es un ganador”, consideró el portal Metacritic.com.

Chad Powers: Mariscal de campo propone así una mirada creativa sobre los clichés del deporte universitario y el showbusiness detrás del fútbol.

Ficha técnica de "Chad Powers: Mariscal de campo"