El final de Outlander: cuándo se estrena la última temporada de la aclamada serie de Disney+

El tan esperado final de Outlander llega en marzo a la plataforma de Disney+. Se trata de la octava temporada de la serie de drama histórico, basada en las novelas de Diana Gabaldon, que lleva más de una década cautivando a los espectadores.

¿Cuándo se estrena la temporada final de Outlander?

El desenlace de la historia de Claire (Caitríona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan) se estrenará el próximo 6 de marzo de 2026. Los nuevos episodios estarán disponibles cada viernes en la aplicación de Starz y en la plataforma de Disney+.

Outlander: de qué se trata la octava temporada

De acuerdo con la sinopsis oficial, esta última entrega volverá a situar a Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) en los acontecimientos del final de la temporada 7. “Cuando comienza la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a su hogar en Fraser’s Ridge. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas ha comenzado”, señala.

El final de Outlander se estrenrá el próximo 6 de marzo de 2026

El matrimonio tendrá que enfrentar nuevas amenazas y tomar decisiones drásticas, que pueden poner en peligro lo que han construido juntos. Además, los secretos familiares y otros conflictos podrían empezar a distanciarlos desde adentro.

Cómo se compone el elenco de Outlander

Además de los tan queridos Sam Heughan y Caitriona Balfe, el elenco tiene a las figuras claves de Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore y Maril Davis. Además se compone de grandes actores: