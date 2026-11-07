Para un día nublado: la película de terror que todos ven en HBO Max

Los días grises y templados invitan a refugiarse en producciones de suspenso y la película sueca Feed se posiciona como una opción ideal dentro de HBO Max, donde continúa cosechando reproducciones tras convertirse en un fenómeno de audiencia. La trama sigue a Elin, una joven que acompaña a su novio influencer y a un grupo de creadores de contenido a un viaje de fin de semana con todos los gastos pagos hacia un campamento ecológico situado en una remota isla.

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La estadía comienza como un retiro exclusivo para promocionar el nuevo destino turístico en redes sociales, pero la atmósfera cambia drásticamente cuando el propietario del lugar les advierte sobre una leyenda local antes de dejarlos solos. La historia remite a Märit, una mujer castigada por acusaciones de brujería en el siglo XVII que porta una máscara de hierro y acecha los terrenos circundantes.

Lo que inicia como una jornada de festejos y producción audiovisual para las plataformas digitales se transforma rápidamente en una angustiante lucha por la supervivencia. Al quedar incomunicados y sin posibilidad de abandonar el islote durante la noche, los protagonistas deben enfrentar tanto la amenaza ancestral que habita el lugar como las tensiones internas del grupo.

Con una cuidada ambientación escandinava, un ritmo acelerado y un elenco encabezado por figuras emergentes del cine nórdico, la producción combina los códigos del slasher clásico con una crítica hacia la búsqueda desesperada de atención en el entorno digital. Su atmósfera claustrofóbica la convierte en una recomendación precisa para los amantes del género de terror.

Feed.

Elenco de la película sueca Feed