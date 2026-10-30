Reparto y guía de "Harry Potter", temporada 1 de la serie de HBO Max: quién es quién del elenco

La primera temporada de la serie del universo Harry Potter, desarrollada por HBO, tiene programado su estreno oficial para el 25 de diciembre de 2026. Esta producción, concebida como un proyecto de una década, en la que cada temporada adaptará de forma íntegra uno de los libros de la saga, iniciará su recorrido con una primera entrega de ocho episodios basada en Harry Potter y la piedra filosofal.

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Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con Francesca Gardiner como showrunner y principal escritora, acompañada por Mark Mylod en la dirección de múltiples episodios y la producción ejecutiva, un equipo con antecedentes en producciones como Succession y His Dark Materials. Tras un riguroso proceso global de selección que evaluó a decenas de miles de aspirantes para dar con el elenco, la cadena ha confirmado el reparto principal que encabezará este nuevo capítulo audiovisual de la franquicia.

El elenco de la primera temporada de Harry Potter

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Harry Potter: Dominic McLaughlin. (Crédito de foto: HBO)

Hermione Granger: Arabella Stanton

Hermione Granger: Arabella Stanton. (Crédito de foto: HBO)

Ron Weasley: Alastair Stout

Ron Weasley: Alastair Stout. (Crédito de foto: HBO)

Albus Dumbledore: John Lithgow

Albus Dumbledore: John Lithgow. (Crédito de foto: HBO)

Minerva McGonagall: Janet McTeer

Minerva McGonagall: Janet McTeer. (Crédito de foto: HBO)

Severus Snape: Paapa Essiedu

Severus Snape: Paapa Essiedu. (Crédito de foto: HBO)

Rubeus Hagrid: Nick Frost

Rubeus Hagrid: Nick Frost. (Crédito de foto: HBO)

Quirinus Quirrell: Luke Thallon

Quirinus Quirrell: Luke Thallon. (Crédito de foto: HBO)

Draco Malfoy: Lox Pratt

Draco Malfoy: Lox Pratt. (Crédito de foto: HBO)

Petunia Dursley: Bel Powley

Petunia Dursley: Bel Powley. (Crédito de foto: HBO)

Vernon Dursley: Daniel Rigby

Vernon Dursley: Daniel Rigby. (Crédito de foto: HBO)

Dudley Dursley: Amos Kitson