Reparto y guía de "Harry Potter", temporada 1 de la serie de HBO Max: quién es quién del elenco

La primera temporada de la serie del universo Harry Potter, desarrollada por HBO, tiene programado su estreno oficial para el 25 de diciembre de 2026. Esta producción, concebida como un proyecto de una década, en la que cada temporada adaptará de forma íntegra uno de los libros de la saga, iniciará su recorrido con una primera entrega de ocho episodios basada en Harry Potter y la piedra filosofal.
Detrás de las cámaras, el proyecto cuenta con Francesca Gardiner como showrunner y principal escritora, acompañada por Mark Mylod en la dirección de múltiples episodios y la producción ejecutiva, un equipo con antecedentes en producciones como Succession y His Dark Materials. Tras un riguroso proceso global de selección que evaluó a decenas de miles de aspirantes para dar con el elenco, la cadena ha confirmado el reparto principal que encabezará este nuevo capítulo audiovisual de la franquicia.
El elenco de la primera temporada de Harry Potter
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Harry Potter: Dominic McLaughlin
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Hermione Granger: Arabella Stanton
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Ron Weasley: Alastair Stout
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Albus Dumbledore: John Lithgow
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Minerva McGonagall: Janet McTeer
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Severus Snape: Paapa Essiedu
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Rubeus Hagrid: Nick Frost
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Quirinus Quirrell: Luke Thallon
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Draco Malfoy: Lox Pratt
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Petunia Dursley: Bel Powley
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Vernon Dursley: Daniel Rigby
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Dudley Dursley: Amos Kitson