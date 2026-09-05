El desgarrador posteo de Cris Morena dedicado a Romina Yan: "Sos mi guía"

A casi 16 años de la partida de Romina Yan, el recuerdo de la querida actriz permanece más vivo que nunca en la memoria colectiva y en el corazón de su familia. En la fecha en que la recordada protagonista de Chiquititas hubiera cumplido 52 años, su madre, la productora Cris Morena, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para homenajear su vida.

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Acompañando la publicación con imágenes que repasan momentos imborrables, la creadora artística volcó todo su amor en una emotiva carta abierta: "Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul", comenzó expresando al citar una frase de su nieta, la hija menor de Romina.

El mensaje de la productora continuó remarcando la complicidad y el lazo espiritual que las unirá por siempre, cerrando su dedicatoria con unas palabras que conmovieron a sus seguidores: "Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo… Feliz cumpleaños hijita bella! Estás y siempre estarás en mí", soltó Cris Morena.

La publicación no tardó en llenarse de miles de comentarios, me gusta y muestras de afecto por parte de colegas del medio, figuras criadas bajo el ala de la productora y fanáticos de distintas generaciones que recuerdan con enorme cariño a la actriz. Con este gesto, Cris volvió a transformar la ausencia en un homenaje cargado de luz, amor y memoria intacta.

Cris Morena y Romina Yan.

Las celebridades que dejaron sus mensajes a Cris Morena en este día

Entre las muestras de afecto destacó el comentario de Benjamín Rojas, quien compartió elenco con Romina y expresó un simple pero directo "Inolvidable Romi". Por su parte, el animador infantil Diego Topa sumó su saludo hacia el recuerdo de la artista deseándole un "Feliz cumple al cielo" y enviando un "abrazo eterno para la familia".

A las muestras de afecto se unieron también Catherine Fulop y la cocinera Maru Botana con dedicatorias enfocadas en la contención a Cris Morena. "Te abrazo Cris con todo mi corazón! Besooos al cielo a Romi en el día de su nacimiento", escribió la conductora venezolana, mientras que Botana dejó su mensaje de apoyo expresando un "Feliz cumple al cielo y un abrazo de oso Cris de corazón a corazón", reflejando el afecto del ambiente artístico hacia la memoria de la actriz.