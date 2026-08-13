David Lebón a los 73 años: “Siento ganas de seguir haciendo discos y tener más nietos”

David Lebón atraviesa una nueva etapa de su carrera en la que el paso del tiempo parece haberle dado otra dimensión a los vínculos familiares y a la música. A los 73 años, el histórico guitarrista y compositor argentino continúa activo, con nuevos proyectos y una gira junto a Pedro Aznar en la que ambos volvieron a llevar al escenario el repertorio de Serú Girán.

En una entrevista con Sólo un momento, por Radio Mitre, Lebón habló de sus deseos para esta etapa de su vida y mencionó especialmente a sus nietos. “Siento ganas de tocar, de seguir haciendo discos, de tener más nietos o de quedarme en casa, con los ojos cerrados sintiendo mi respiración o cómo el mundo mejora”, expresó.

Cómo es la relación de David Lebón con su familia

La relación con su familia ocupa desde hace años un lugar importante en el discurso del músico. Lebón es padre de cinco hijos y, en una entrevista con María Laura Santillán publicada por Infobae en 2021, contó que sus hijos y nietos fueron fundamentales para acompañarlo después de la muerte de Tayda, su hija mayor. “Mis nietos llamándome, realmente se formó una familia hermosa”, recordó entonces.

Tayda, hija de Lebón y de la música Liliana Lagardé, murió en octubre de 2021 en Estados Unidos. Era música y tatuadora y había mantenido una relación cercana con el universo artístico de su padre. La pérdida atravesó profundamente al músico, que en distintas entrevistas habló sobre el dolor y sobre la importancia de continuar adelante acompañado por sus seres queridos.

Ahora, mientras disfruta de su familia, Lebón también volvió a encontrarse con uno de los capítulos más importantes de su historia musical. Junto a Pedro Aznar inició en 2026 la gira “Serú Girán por Lebón & Aznar”, un recorrido por las canciones de la banda que ambos integraron junto a Charly García y Oscar Moro.

David Lebón junto a su nieta más pequeña y sus compañeritos del jardín.

El proyecto comenzó después de la presentación que Lebón y Aznar realizaron en el Quilmes Rock 2025, donde el homenaje a Serú Girán reunió a unas 150 mil personas. Luego llevaron el espectáculo a Colombia y, en 2026, comenzaron una nueva gira que pasó por Chile y distintas ciudades argentinas.

Uno de los momentos centrales fue el regreso al Movistar Arena de Buenos Aires. El primer show, realizado en junio, tuvo el estadio completamente lleno y reunió a distintas generaciones alrededor de canciones como “Seminare”, “Desarma y sangra”, “Viernes 3AM”, “Peperina” y “Nos veremos otra vez”. La escena volvió a demostrar que el repertorio de Serú Girán continúa vigente décadas después de su creación.

En ese contexto, las palabras de Lebón sobre sus nietos adquieren otra dimensión. Después de décadas atravesadas por la música, los escenarios, las pérdidas y los reencuentros, el artista parece disfrutar de una etapa en la que puede combinar su pasión por tocar con algo más íntimo, el tiempo junto a su familia.