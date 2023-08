Patricia Sosa y su costado más íntimo: arduo trabajo de su voz, creer en las energías y su experiencia con un OVNI

Patricia Sosa se prepara para brindar un mega show en el Luna Park con 54 músicos arriba del escenario. La actualidad de la artista que hizo un repaso de su carrera y se sinceró para también revelar su costado más íntimo: energías, OVNIs y el amor con Oscar Mediavilla.

Patricia Sosa tiene todo listo para presentarse en el Luna Park el próximo 11 de agosto, con la particularidad de que van a haber 54 músicos en escena entre su banda y la Orquesta Aeropuerto Argentina 2000. En un extenso diálogo con El Destape, la artista de 67 años palpitó el recital e hizo un repaso de su carrera: cómo hizo para trabajar su imponente voz mezzosoprano, cómo encontró su propio sonido desde lo espiritual, su impactante avistaje con un OVNI y los 50 años de amor con Oscar Mediavilla.

"A mi siempre me gana la cantante, soy una cantante, soy audio", arrancó diciendo Patricia en referencia a su actualidad laboral. Es que, alejada de la televisión y el teatro, se encuentra a puro show en la antesala de su próximo disco, que adelantó que quiere hacer una fusión con arreglos pertenecientes al género urbano y su música. "A veces pongo ensayos de cuatro a ocho de la noche. Son las diez de la noche, seguimos tocando y nadie se dio cuenta. Me quedé con mucho material en el tintero. No grabé durante estos años, grabé solamente el tema Mundo sin violencia pero tengo una cantidad de cosas que necesito sacar a la luz. Ni bien terminé el Luna Park entro al estudio", sostuvo.

Patricia hizo un repaso exhaustivo de toda su carrera musical desde que arrancó con su primera banda Nomady Soul hasta formar La Torre, con la que grabó unos siete discos. Ese momento fue crucial por dos motivos: por un lado, lo conoció a Oscar Mediavilla; por el otro, comenzó a trabajar su registro vocal de una manera más seria.

"Tocábamos en matinés, en eventos que juntaban plata para viajes de egresados, fiestas de colegios, hasta que nos empezaron a contratar de boliches y hacíamos vida más de noche", dijo en un contexto donde había abandonado la carrera de Arquitectura. "En el 84 fuimos a grabar a Ibiza al estudio de los Iron Maiden y yo no tenía estudios vocales. Estuvimos metidos ahí un tiempo largo y me porté mal. No dormía, me iba a las playas, a todas las discotecas, probaba los tragos, todo lo que no hace un cantante. Y grabé mal", se lamentó. Y añadió sobre el profesionalismo que le dio al canto: "Ese día le prometí a mis chicas, como yo llamo a las cuerdas vocales, que nunca más las iba a abandonar. Y fui a estudiar canto. Se empezó a agrandar tanto mi voz en volumen, en tesitura, que empecé a tocar más notas agudas y más graves".

Sobre el hecho de encontrar el sonido propio, se conmovió y lo vinculó con el mundo de la espiritualidad, algo de lo cual ella cree mucho. "Es una maravilla. Desde lo espiritual empiezan a girar los chakras para el mismo lado. Cuando estás cantando, decís 'quiero parecerme a Christina Aguilera', por ejemplo. Cuando en meditación decís un 'om', estás vibrando con un sonido propio. Cuando cantás y encontrás el sonido propio es lo mismo que meditar. Los chakras empiezan a girar para el mismo lado y te comunicás con el universo y con la tierra. Y lo empezás a valorar. Es un don otorgado, por lo tanto soy solamente la custodia", consideró de manera profunda.

Al mismo tiempo, Patricia reveló que es una persona que cree en un plano superior: "Si nosotros nos hablamos, nos comunicamos, les preguntamos y ponemos nuestras dudas en sus manos todo es más fácil. Porque de repente se te abren así los caminos". La cantante supo ser jurado de realitys shows como Soñando por cantar, Cantando por un sueño y viene de una reciente participación en Canta Conmigo Ahora, conducido por Marcelo Tinelli en El Trece hasta fines de 2022. Alejada de la pantalla chica, ella destaca que es "solamente audio" y le sienta más cómoda abocarse al mundo de la música. Además lo necesita, ya que el disco que tiene entre manos contará con alrededor de 15 canciones. "Cuando canto cierro los ojos y me desmaterializo. Me olvido que tengo cuerpo. Me despego, me voy al espacio y cuando estoy ahí arriba no me bajes", expresó.

Cómo fue el avistaje de un OVNI que tuvo Patricia Sosa

En los años 2000, Patricia Sosa protagonizó un hecho inédito en su vida que hasta el día de hoy recuerda: el avistamiento de un OVNI en Los Terrones, Capilla del Monte. "No me asusté, al contrario, me puse a llorar de la felicidad de que me dieran la certeza de todo lo que yo pensé toda la vida. Una cosa es decir 'estoy segura de esto' y otra cosa es verlo", destacó.

Estaba bajando por la montaña junto a tres amigas suyas y una señora llamada Lina alrededor de las cuatro de la mañana en una madrugada de mucho frío, según relató. "La bruma me cubría, de la rodilla para abajo, todo. No se veía nada. Y yo pensé 'Dios mío, que se prenda algo porque me voy a caer al precipicio'. En el momento que yo pensé eso, se encendió una luz y nos iluminó el camino", precisó.

Desde ese momento que se convirtió en vegetariana y brindó sus motivos en el cambio radical de su alimentación. "Cuando se encendió la luz, la señora Lina se dio vuelta y me dijo 'pensaste en algo ¿no?'. 'Sí', le digo. 'Debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía' me dijo", recordó sobre ese momento de máxima confusión.

Tres días después del suceso, la invitaron a un asado que nunca pudo comer. "No pude. No es que no quise, me quise llevar el tenedor a la boca, pero había algo más fuerte. Una fuerza interior que no me dejó comer carne. No comí nunca más y no tengo ningún tipo de necesidad. Escribí un tema que se llama Luces porque habla del primer avistaje pequeñito que tuve en un playón de 100 personas", detalló Patricia.

El amor que construyó con Oscar Mediavilla

En el 2024 se van a cumplir 50 años de que están juntos. Durante este tiempo tuvieron un distanciamiento de tres años, pero el amor sigue vigente. "Oscar es mi amor. Para mí el amor es la base de mi vida, no sé qué hubiera sido, no tengo idea, pero a Oscar lo volvería a elegir. No es mi otra mitad, él es un entero y yo una entera, las mitades no existen. Pero el amor es eso, cuando uno apoya la cabeza en el hombro de otro, de tu amor. Y sentís que estás en casa. El año que viene va a hacer 50 años que estamos juntos y es hermoso", manifestó.

El show de Patricia Sosa en el Luna Park el 11 de agosto: cómo sacar las entradas

La idea de la artista es que la gente viva una experiencia más que un show: "No me gustan esos espectáculos en donde terminás de cantar y la gente se va a comer una pizza y habla de política o de fútbol. No me gusta. A mi me gusta bajar la emoción al plexo y que se la lleven. Bajar una data. Decir por qué estamos ahí. Que la música sea una excusa, una experiencia absoluta". El recital será el viernes 11 de agosto a las 21 horas y las entradas pueden adquirirse a través del sitio web del Luna Park.

