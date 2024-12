De qué murió Beatriz Sarlo: qué enfermedad tenía la histórica periodista y escritora

Beatriz Sarlo falleció a los 82 años.

Beatriz Sarlo se convirtió en una de las periodistas y escritoras más reconocidas en el mundo de la cultura argentina y el ambiente está conmocionado por su reciente fallecimiento. La noticia trascendió en horas de la mañana del martes 17 de diciembre y se supo de qué murió tras haber estado internada en el Sanatorio Otamendi.

Sarlo había sufrido un accidente cerebro-vascular (ACV) pocas semanas atrás que la dejó con secuelas motrices. Producto de esta situación, sufrió una descompensación en la madrugada del martes que terminó con su vida. De acuerdo a la información que trascendió, la periodista había quedado sentida tras la muerte de su pareja Rafael Filipelli en marzo de 2023; y la del filósofo y literario Juan José Sebreli en noviembre de 2024, con quien había construido una amistad.

Sarlo estaba abocada a la edición de un libro de memorias cuyo lanzamiento estaba pautado para marzo de 2025. Distintas personalidades de la cultura y de los medios se conmovieron por la reciente noticia y la despidieron con pesar a través de las redes sociales con emotivos homenajes.

Durante su extensa carrera fue distinguida en diferentes ámbitos y reconocida con premios a la trayectoria en lugares como el Fondo Nacional de las Artes y la Academia Nacional de Periodismo mientras que recibió premios como el Konex, el José Donoso y el Internacional Pedro Henríquez Ureña (República Dominicana) o el Orden do Merito Cultural (Brasil), entre otros.

Una de sus últimas declaraciones públicas fue en septiembre de 2024, cuando dialogó con el programa Modo Fontevecchia y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. "No puedo conectar la inflexión del apoyo mayoritario a Milei con el apoyo mayoritario del Papa porque me parecen personajes diferentes. Es probable que, a medida que no acumule el éxito que prometió, comportándose de un modo completamente diferente al Papa, va a perder esos apoyos. La gente vota por aquellos que los convence de sus medidas de gobierno", había dicho.

Además, según pudo averiguar El Destape, este último tiempo estaba "guardada": no solía salir de su casa y hasta rechazaba invitaciones a distintos programas y/o charlas. Por lo que se supo, Sarlo se encontraba internada en el Sanatorio Otamendi, aunque se desconocen los motivos de su hospitalización y su posterior deceso.