Teatro en casa: 4 obras recomendadas para ver gratis en Youtube

La pandemia golpeó los bolsillos de todos y el cierre total de los teatros argentinos hizo que el sector ingrese en un estado de alerta e incertidumbre. Con un Estado presente y medidas en pos de ayudar a quienes trabajan para fortalecer la identidad del país, los grandes complejos teatrales liberaron algunas de sus obras con el fin acompañar la cuarentena obligatoria. La oferta es variada y desde El Destape optamos por 4 obras que aquellos que gusten de las buenas historias no deberían pasar por alto.

La vida extraordinaria. Dirección: Mariano Tenconi Blanco. Actúan: Lorena Vega y Valeria Lois. DISPONIBLE HASTA EL SÁBADO

Sinopsis: La vida extraordinaria pretende contar eso. Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida.

Para partir. Dirección: Ignacio Sánchez Mestre. Actúan: Mara Bestelli, Mariel Fernández, Paula Grinszpan, Andrés Pruss, Monica Raiola, Sofía Saborido y Luciano Suardi.

Sinopsis: Cuando perdemos a alguien, tenemos la costumbre de reunirnos. Todos ahí, alrededor de la muerte, tratando de entender, como si necesitáramos un tiempo más antes de que ese cuerpo desaparezca por completo. Acá pareciera que Roberto organizó su propia despedida. Frente al mar, con su canción preferida y dos botellas de whisky. Y sólo con los invitados que él mismo eligió para compartir el tiempo, el espacio y también su voz.

Las lagrimas amargas de Petra Von Kant. Autoría: Rainer Werner Fassbinder. Dirección: Leonor Manso. Actúan: Marita Ballesteros, Belén Blanco, Victoria Gil Gaertner, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Muriel Santa Ana.

Sinopsis: Petra, una mujer al borde, ama a Karin de una forma que ella no puede comprender. Karin, una joven atractiva y oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy bien cómo responder a esa fidelidad un tanto obsesiva. Marlene, el amor verdadero, carece de palabras: está tan a la vista que Petra no puede o no sabe reconocerlo.

El adulador. Autoría: Carlo Goldoni. Dirección: Luciano Suardi. Actúan: María José Ardohain, Guillermo Arengo, Alejandro Awada, Renata Boldini, Fernando Contigiani Garcia, Fabiana Falcón, Tomás Fernández Castaño, Adriana Ferrer, Noralih Gago, Julia Garriz, Micaela Gaudino, Lisi Gay, Francisco Lumerman, Santiago Martín, Gisela Rebichini y María Florencia Zarate.

Sinopsis: Esta comedia pone en ridículo a quienes en el siglo XVIII buscaban privilegios del poder a toda costa y cuestiona manejos políticos turbios, el pedido de coimas, la prisión preventiva sin proceso, las causas armadas, la obsecuencia, las traiciones. "El adulador" critica a una clase que maltrata a los pobres, que los menosprecia y considera que están dónde tienen que estar porque se lo merecen, y que está bien pagarles poco para que no derrochen.