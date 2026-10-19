Cuándo se estrena la temporada 5 de True Detective, con Nicolas Cage y Antonio Banderas

HBO anunció que Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la quinta temporada de True Detective, la aclamada serie dramática original que ha cautivado a las audiencias con sus historias criminales, personajes complejos y atmósferas llenas de suspenso.

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El ganador del Premio de la Academia Nicolas Cage (Pig, Dream Scenario, Leaving Las Vegas) interpretará a Henry Logan, mientras que Antonio Banderas, nominado al Oscar y al Emmy (Dolor y gloria, Tony, And Starring Pancho Villa as Himself), dará vida a Rai García. Juntos encabezarán esta nueva entrega, cuya producción está prevista para comenzar en 2027 aunque HBO no precisó fechas de estreno.

Nicolas Cage y Antonio Banderas son los protagonistas de la quinta temporada de True Detective.

La quinta temporada contará nuevamente con Issa López como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva, continuando su trabajo dentro del universo de True Detective, como guionista y productor ejecutivo a Daniel Zelman. También participan como productores ejecutivos Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Nicolas Cage, Antonio Banderas, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Mientras se revelan más detalles de esta nueva entrega, las audiencias pueden revivir los misterios que han marcado la historia de la serie, incluida su temporada más reciente, True Detective: Tierra Nocturna, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. Las cuatro temporadas de la aclamada serie están disponibles en HBO Max.

Los misterios reales en los que se inspiró True Detective: Tierra Nocturna

Aunque no se trata de una historia basada en hechos reales en sentido estricto, la temporada 4 de True Detective sí que tiene una fuerte inspiración en casos que efectivamente sucedieron. La showrunner Issa López, quien escribió y dirigió los seis episodios de esta nueva entrega, explicó a Vanity Fair que se basó en dos misterios reales: el caso del Mary Celeste en 1872 y el incidente del Paso Dyatlov en 1952.

El Mary Celeste, una embarcación estadounidense de 282 toneladas, zarpó de Nueva York a Italia en noviembre de 1872. Entre los pasajeros se encontraban el capitán del barco, su esposa, su hija de dos años y ocho miembros de la tripulación. Menos de un mes después, la tripulación de un barco británico que pasaba por allí descubrió el Mary Celeste a la deriva cerca de Portugal, pero no había nadie a bordo. Faltaba un bote salvavidas y se había inundado la bodega, pero el barco, que contenía alimentos y agua para seis meses, no sufrió daños. La desaparición de todos los que estaban a bordo sigue sin resolverse, aunque las teorías sobre lo sucedido van desde un posible motín hasta el ataque de unos piratas.

En 1959, nueve excursionistas rusos dejaron su campamento abandonado en el paso Dyatlov y murieron congelados en los Montes Urales. Cuando se encontraron los cuerpos, algunos estaban descalzos y casi desnudos, pero nadie pudo explicar qué o quién los mató. El caso aún no está resuelto y las teorías incluyen desde fenómenos sobrenaturales hasta una conspiración del gobierno ruso. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que podrían haber fallecido por una avalancha, una hipótesis con la que López no está de acuerdo.

"Creo que una avalancha no explica muchos de los detalles. Incluso si así fuera, prefiero la respuesta extraña e incompleta. Creo que hay una fascinación por los misterios a los que todavía les faltan un par de piezas, y que nos obsesionan, nos enfadan y no nos permiten dejar de pensar en ellos", apuntó. Al igual que con estos dos misterios, López advierte que en True Dectective: Night County "no todas las preguntas se aclaran al final".